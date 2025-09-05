ERC reclama el acta a una concejal y diputada comarcal de Alcanar (Tarragona) por hechos "potencialmente delictivos"

Esquerra Republicana de Alcanar y la Federación de les Terres de l'Ebre han pedido a Meritxell Ulldemolins que renuncie a las credenciales de concejal de Equipamientos y Fiestas de su pueblo y de consejera en el Consell Comarcal del Montsià después de que este jueves anunciara que se dará de baja como militante del partido.

Ulldemolins también negó las presuntas irregularidades por las cuales se la apartó cautelarmente de sus funciones en el gobierno municipal en julio. Previamente, la Comisión de Ética de ERC la había suspendido provisionalmente de militancia por la comisión de hechos "de naturaleza potencialmente delictiva que se están investigando". "Esta petición se hace desde el más absoluto respeto por su decisión personal de darse de baja", han indicado desde ERC en un comunicado.

Los republicanos han añadido que el partido tiene unos códigos éticos y de conducta y que están comprometidos con estos preceptos "siempre desde el absoluto respeto a la presunción de inocencia en todos los casos y adoptando medidas cautelares". Por otro lado, ante el anuncio de Ulldemolins de pasar a ser no adscrita, desde las filas republicanas le reclaman que renuncie al acta porque obtuvo las credenciales en "nombre de un proyecto y unos objetivos de partido".

Ulldemolins anunció este jueves ante los medios de comunicación que dejaría la militancia de la formación, pero que se mantendría como concejal no adscrita. "Todo lo que ha salido estos dos últimos meses sobre mi persona es rotundamente falso, por eso, mis abogados ya han iniciado todas las acciones legales pertinentes para esclarecer quién hay detrás de todos estos ataques y presentarlo ante donde se tienen que resolver todas estas cuestiones, que es la justicia", ha defendido. También ha lamentado que se han "priorizado las siglas del partido y de la alcaldía de Alcanar".