Detenido un hombre de 48 años de Tarragona después de agredir a su pareja en un hotel de Andorra

Un hombre de 48 años fue detenido este pasado jueves por la noche después de haber agredido presuntamente su pareja en la cafetería de un hotel de Andorra la Vella.

Según han indicado fuentes de la policía andorrana, los hechos habrían tenido lugar hacia las 23:30 horas, momento en que el arrestado habría hecho caer la víctima de la silla y la habría cogido por el cuello, sin llegar a estrangular-la.

La mujer presentaba una herida en la nariz, pero no fue necesario trasladarla al hospital. Mientras tanto, el detenido, que es residente en Tarragona, está acusado de un delito contra la integridad física y moral.