Colas de dos kilómetros por un accidente en la AP7 en Cerdanyola del Vallès en dirección Tarragona

Este viernes se están registrando retenciones de hasta 2 kilómetros en la autopista AP7, en el término municipal de Cerdanyola del Vallès sentido sur, debido a un accidente, según informan desde Trànsit a través de las redes sociales.

La congestión de la vía esta provocada por un accidente que ha tenido lugar pasadas las 8.00 horas de la mañana, y que por el momento mantiene un carril cortado en dirección Tarragona.

A primera hora de este viernes se ha registrado otra retención en la AP-7, en este caso a la altura de Salt (Gironès), en dirección norte, cuando un accidente ha provocado el corte de dos carriles. La circulación se ha podido restablecer al cabo de poco pero el tráfico en ese punto continúa congestionado.