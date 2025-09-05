Tránsito
Colas de dos kilómetros por un accidente en la AP7 en Cerdanyola del Vallès en dirección Tarragona
Hay un carril cortado que causa la congestión
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Este viernes se están registrando retenciones de hasta 2 kilómetros en la autopista AP7, en el término municipal de Cerdanyola del Vallès sentido sur, debido a un accidente, según informan desde Trànsit a través de las redes sociales.
La congestión de la vía esta provocada por un accidente que ha tenido lugar pasadas las 8.00 horas de la mañana, y que por el momento mantiene un carril cortado en dirección Tarragona.
A primera hora de este viernes se ha registrado otra retención en la AP-7, en este caso a la altura de Salt (Gironès), en dirección norte, cuando un accidente ha provocado el corte de dos carriles. La circulación se ha podido restablecer al cabo de poco pero el tráfico en ese punto continúa congestionado.
- Los inquilinos tienen derecho a permanecer hasta 7 años en la vivienda aunque el casero no renueve
- Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa
- ¿Hay clase el viernes 12 de septiembre en Catalunya tras La Diada? Esto dice el calendario escolar
- Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa
- José Pastor, propietario de una administración de lotería: “De cada décimo de 20 euros solo ganamos 90 céntimos”
- Hacienda inicia el pago de las devoluciones del IRPF a pensionistas mutualistas: fechas, plazos y cómo reclamar
- La red de Yoigo se apaga para siempre: qué cambia para los clientes
- La defensa de Cristina Álvarez denuncia una nueva manipulación de Peinado del auto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid