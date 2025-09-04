Tarragona renueva el contrato de la basura tras más de 20 años, adjudicado por 234 millones de euros

De un día histórico a otro día histórico. Después de anunciar el esperado consorcio para el patrimonio romano, este jueves Tarragona ha puesto fin a una larga odisea de más de una década con el contrato de la limpieza pública prorrogado. El Ayuntamiento ha formalizado la entrega del acuerdo de la basura a Urbaser, empresa que había recibido la adjudicación el pasado mes de abril pero que estaba a la espera de la resolución de los últimos recursos judiciales. Con 20 millones de euros anuales y 234 millones en total, a lo largo de la próxima década, este se convierte en el mayor contrato de la historia de Tarragona.

El alcalde de ciudad, Rubén Viñuales, que firma un inicio de curso político fulgurante (el lunes el Ministerio de Cultura atendió su petición de ubicar la futura biblioteca provincial en la Tabacalera), ha cambiado este jueves el adjetivo de "día histórico" por el de "día importantísimo" para calificar la "esperada" firma. "Este es un salto adelante para Tarragona, es un contrato ambicioso pensado para mejorar la calidad de vida de los vecinos y para una ciudad que quiere estar limpia", ha dicho el 'batlle'.

El consistorio ha querido dotar a la firma del contrato de la más alta categoría: el acto se ha realizado en el Saló d'actes, reconvertido en sala de plenos, con la presencia de las concejales de Limpieza, Sonia Orts, y de Hacienda, Isabel Mascaró. Por la parte de Urbaser ha asistido el director global de la empresa, Alejandro de la Joya, que ha asegurado que "no defraudarán" con su servicio y que pondrán "todo su conocimiento, de una forma silenciosa y que estarán a la altura de una ciudad como Tarragona".

La firma supone un antes y un después porque es el punto final a un largo enredo político y judicial que ha hecho prorrogar durante años el contrato anterior, que fechaba de principios de siglo y que estaba caducado desde 2010. El nuevo contrato tendrá un coste de 20,22 millones anuales, IVA incluido, durante los próximos diez años, más 26,66 millones en inversiones por la compra de nuevo material y nuevas instalaciones. En total, suman 234 millones de euros que marcan un nuevo récord de gasto del consistorio tarraconense.

De estos más de 26 millones en inversiones, la mitad (13,6 M) se destinarán al servicio de recogida, mientras que el resto servirá para cubrir el servicio de limpieza viaria (7,4 M), la limpieza de playas, terrenos y solares (1,3 M) y servicios comunitarios (4,3 M).

El nuevo contrato

El inicio efectivo del contrato está previsto para el 4 de noviembre, cuando se iniciará una fase de transición del servicio que Viñuales ya ha avisado que será gradual: "Tendremos mejoras inmediatas, como la retirada de los contenedores soterrados, pero otros cambios tardarán más en verse". En un año, apunta el alcalde, debería estar todo el contrato en marcha.

Uno de los cambios más importantes de la entrada de Urbaser será el control en el servicio, en el que una segunda empresa, la cooperativa Aporta, tendrá la responsabilidad de inspeccionar el grado de cumplimiento con la limpieza pública. Este servicio tendrá un coste anual de más de 218.000 euros. También habrá una plataforma informática que comparará el servicio planificado con el real, y que podrá ser consultado a tiempo real por la ciudadanía, a través de la página web; además de la incorporación de un segundo servicio de control municipal.

A nivel práctico, el nuevo contrato supondrá el cierre de hasta 106 islas de contenedores soterrados, que serán sustituidos por contenedores de superficie, en una obra que empieza este mismo jueves, coincidiendo con la firma del contrato. Se prevé que la sustitución sea completa en junio de 2026. También se instalarán 9 islas emergentes en la Part Alta para poder reciclar sin tener que salir del centro histórico; habrá un incremento de los equipos de repaso de los contenedores, que trabajarán más en temporada alta; y una mayor facilidad para la ciudadanía de deshacerse de los muebles viejos.

El servicio que entrará en vigor en noviembre prevé una mayor frecuencia de recogida en determinadas épocas, como verano, Navidades y Semana Santa, y un nuevo servicio de recogida puerta a puerta. Otro de los cambios más importantes es que se suman zonas nuevas de la ciudad, que todavía no existían en el año 2002 cuando se firmó el anterior contrato, como el barrio de Joan XXIII y la Móra.

En el capítulo del material, se destinarán más de 6,6 millones anuales a la compra de 46 nuevos vehículos, 4 carros eléctricos para barrido y el aumento hasta los 151 puestos de trabajo, además de otro material auxiliar. Las herramientas y la maquinaria usada actualmente por FCC, que presta el servicio de forma prorrogada, había quedado obsoleto y no se había podido renovar debido a la situación de interinidad. Urbaser también prevé una redistribución de la plantilla, con un pequeño margen de crecimiento, para que se pueda prestar el servicio de limpieza los domingos, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora.