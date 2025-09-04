Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agresión sexual

Investigan a un policía local de Vila-seca por acoso sexual a dos mujeres

Se ha retirado el arma reglamentaria al agente y se está estudiando si se le abre un expediente

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra / Europa Press

EFE

EFE

Tarragona
La División de Asuntos Internos de los Mossos d’Esquadra investiga a un policía local de Vila-seca (Tarragonès) por acoso sexual a dos mujeres, una de ellas agente de su comisaría, según ha avanzado el digital tarraconense Porta Enrere y ha confirmado EFE.

A raíz de esta investigación, el alcalde de Vila-seca, Pere Segura, firmó la semana pasada un decreto para retirar el arma reglamentaria al agente denunciado, que se encuentra de baja laboral por enfermedad, y dar un plazo de 15 días para recabar información y decidir si le abre un expediente, explican desde el consistorio.

Los hechos sucedieron en agosto, cuando una agente de la Policía Local de Vila-seca denunció que el hombre, que ejercía las funciones de jefe de turno de noche, trató de agredirla sexualmente en el vestuario femenino de la comisaría, aunque acabó marchándose.

Según Porta Enrere, no era la primera vez que intentaba mantener relaciones sexuales con esta mujer. La otra víctima denunció que el policía le enviaba mensajes subidos de tono a través de las redes sociales.

El hombre disponía de sus datos personales porque, días antes, la había identificado durante la fiesta mayor de verano del municipio, la madrugada del 3 de agosto, tras sorprenderla orinando en la vía pública.

TEMAS

