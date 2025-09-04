16 heridos leves en un incendio en una tienda de electrodomésticos en Amposta

Un incendio declarado este jueves al mediodía en una tienda de electrodomésticos de la calle Barcelona de Amposta ha dejado 16 personas heridas leves, que han sido trasladadas a distintos hospitales. Once de ellas fueron ingresadas en el hospital Verge de la Cinta de Tortosa y las otras cinco en el hospital comarcal de Amposta.

Además, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendió a otras 14 personas en el lugar de los hechos, que no requirieron traslado hospitalario y fueron dadas de alta in situ. En total, 28 personas fueron evacuadas por los Bomberos de los pisos superiores al establecimiento, mientras que dos vecinos con movilidad reducida tuvieron que ser confinados en sus viviendas.

El incendio, que se inició hacia las 14.30 horas, se prolongó durante más de seis horas debido a la combustión de baterías de aparatos eléctricos, como patinetes, que dificultaron las labores de extinción. El SEM desplegó cinco ambulancias y un equipo conjunto con los Bomberos, que destinaron cinco dotaciones a la zona.

Según explicaron los Bomberos, el humo afectó a la escalera y a varios pisos del edificio, que tuvieron que ser revisados y ventilados. Pasadas las 21.45 horas, el cuerpo de emergencias informó de que la parte activa del incendio ya había quedado apagada y que se iniciaban las tareas de retirada del material quemado, con especial precaución en el manejo de las baterías, que fueron sumergidas en un contenedor para evitar reactivaciones.