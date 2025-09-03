Inyección de 40 millones de Generalitat, Ayuntamiento y Estado para un nuevo consorcio del patrimonio romano de Tarragona el 2026

Una imagen inédita: el Ayuntamiento de Tarragona, la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Cultura uniendo fuerzas y estrategias en un consorcio público para el patrimonio romano de la ciudad, con el apoyo de la Diputació de Tarragona y el Arzobispado. Más que un sueño, este miércoles se ha cumplido con la mayor de las exigencias que pone la Unesco para los conjuntos Patrimonio de la Humanidad, como lo son los monumentos de la antigua Tarraco romana. Una apuesta que contará, inicialmente, con una aportación de las tres primeras administraciones de casi 40 millones de euros y, sí, una imagen inédita entre Tarragona, Barcelona y Madrid que pronto dejará de ser excepcional.

"La colaboración es el método", ha dicho el president de la Generalitat, Salvador Illa, durante el acto institucional en la ciudad, haciendo referencia a la foto de las cuatro administraciones públicas y la iglesia. Illa ha señalado la "importancia" de ponerse de acuerdo para la gestión del patrimonio romano de Tarragona y como la cooperación interadministrativa puede convertirse en el faro de la política catalana. El president había visitado en otras ocasiones la ciudad pero este miércoles lo hacía por primera vez con el patrimonio como único objetivo.

En cambio, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, volvía exactamente al mismo escenario del pasado enero y con un discurso completamente distinto: sacando pecho de las inversiones millonarias en el legado histórico y en la proyectada biblioteca provincial. "Tarragona es y debe ser reconocida como una de las grandes capitales patrimoniales de Catalunya y de España", ha apuntado el ministro. Por su parte, el alcalde Rubén Viñuales ha protagonizado un discurso triunfal, asegurando que este día quedaría "marcado en la historia de la ciudad". "El consorcio es fruto de la cooperación institucional y de una voluntad comuna que une a las administraciones; este es un pacto con la historia y con el futuro", ha dicho.

La constitución de un consorcio con las tres patas —una en la plaza de la Font, una en el Palau de la Generalitat y otra en la Moncloa— era una reclamación histórica de la ciudad desde que la Unesco declaró su conjunto romano como Patrimonio de la Humanidad, proclamación de la que ahora se cumplen 25 años. Este miércoles se han reunido las tres administraciones en el Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona para escenificar un acuerdo conjunto que empezará con la Generalitat, la Agència Catalana del Patrimoni Cultural y el Ayuntamiento, primero, y al que se sumarán después otras administraciones con un papel importante en el patrimonio tarraconense como el Estado, la Diputació y el Arzobispado.

Apuesta por el patrimonio romano

El nuevo organismo ejercerá de “órgano de gestión del patrimonio”, según apuntan desde la Generalitat, una herramienta que “debe servir a las administraciones para colaborar y juntar esfuerzos para conseguir un impulso cualitativo para la presentación de la ciudad y mejorar su capacidad de atracción”. Por su parte, desde el Ayuntamiento de Tarragona, el concejal de Patrimonio, Nacho García, ha señalado que “el consorcio demuestra que nuestra voz es escuchada y dejaremos de estar solos en la gestión del patrimonio; Tarragona está en el centro de las decisiones que se toman en Barcelona y en Madrid”.

También por primera vez se ha puesto una cifra sobre la mesa: una inversión de 39,75 millones de euros, de los cuales casi la mitad, 19,3 millones, los aportará el Estado. La Generalitat y el Ayuntamiento aportarán 10,3 y 10,15 millones, respectivamente. Todo, para conformar un consorcio que tendrá como miembros fundadores a las administraciones catalana y tarraconense, mientras que la estatal, la provincial y el Arzobispado se les asociarán mediante un convenio. La presencia de la iglesia tarraconense resulta imprescindible, al tener en propiedad una gran parte de los yacimientos más importantes: desde 500 metros de la muralla romana y tres torres, además del subsuelo de la catedral, antiguo recinto de culto imperial.

La escenificación del pacto se ha realizado a las puertas del aniversario de la declaración de la Unesco, que la ciudad está conmemorando con varios actos, pero el consorcio no será una realidad, como muy pronto, hasta la segunda mitad de 2026. Las administraciones señalan el mes de octubre del año que viene, después de la aprobación del formato y de decidir la organización interna. El 31 de diciembre de 2026 o el 1 de enero de 2027, como muy tarde, se podría poner a andar el nuevo organismo.

Un modelo propio

En la práctica, el consorcio debe asegurar una gestión del patrimonio de acuerdo con todas las administraciones, con una estrategia y unos objetivos conjuntos. En el modelo de gobernanza, el consorcio tendrá un consejo general presidido por el president de la Generalitat, que se reunirá dos veces al año y que tomará decisiones sobre los aspectos más generales del ente. Por su parte, el alcalde de Tarragona presidirá el comité ejecutivo, de reunión más frecuente y con asuntos más del día a día.

El consorcio tendrá un órgano de asesoramiento y de participación local con agentes locales y municipios con presencia de monumentos romanos, como Altafulla, Constantí y Roda de Berà (Tarragonès). El modelo se asemeja al que ya existe en Mérida y se ha adaptado a la realidad de Tarragona, donde, a diferencia de la ciudad extremeña, la propiedad del patrimonio recae en pocas administraciones.

En cuanto a la gestión, el ente contará con trabajadores actuales tanto del Ayuntamiento de Tarragona como de la Generalitat, que trasladarán parte de la plantilla de MNAT. También está previsto abrir un concurso público para atender la nueva plaza de la dirección general y se cubrirán las vacantes de secretaría, intervención y tesorería. El traspaso de trabajadores de cada administración y las características de estas plazas son unas de las incógnitas que están todavía por definir, en un plazo máximo de un año.