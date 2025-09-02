Tarragona y el Ministerio de Cultura desencallan el proyecto de la Biblioteca Provincial en la Tabacalera

Acuerdo definitivo para el equipamiento de la Tabacalera de Tarragona. El Ministerio de Cultura y Junts acordaron este lunes el traslado de la Biblioteca Pública Provincial a la antigua fábrica de tabacos, un pacto por el que la ciudad permanecía pendiente desde hacía meses. La mudanza permitirá al servicio de la biblioteca ganar espacio, ya que pasará a tener unos 10.000 metros cuadrados. En un segundo acuerdo, el Estado se comprometió a destinar un mínimo de 350.000 euros anuales para inversiones en el patrimonio romano de la ciudad, a gestionar por el futuro consorcio entre el consistorio y los gobiernos catalán y español.

Que la Tabacalera acogiera, entre otros equipamientos públicos y privados, a la Biblioteca Provincial de Tarragona era el objetivo del Ayuntamiento, que está trabajando actualmente en el nuevo plan funcional del centro. Este lunes, Junts y el Ministerio de Cultura firmaron el primer paso para convertir esa idea en realidad: la biblioteca tarraconense está ubicada en el centro de la ciudad, en un edificio que no cumple con las necesidades de espacio ni de prestaciones. Con el cambio a la Tabacalera, la biblioteca ampliará hasta los 10.000 metros cuadrados el espacio disponible y cumplirá con una reclamación histórica de la ciudad.

Así lo anunció este lunes el diputado de Junts en el Congreso de los Diputados, Josep Maria Cruset, que valoró positivamente el acuerdo con el Ministerio y reclamó una reunión "de forma inmediata" de la comisión entre el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Tarragona para "desencallar" la situación de la biblioteca y "arrancar el trámite administrativo". Junts señaló que estos acuerdos con el gobierno español están desvinculados de las negociaciones sobre la reducción de la jornada laboral.

Por su parte, Sandra Ramos, concejal de Cultura y Fiestas de Tarragona y portavoz del gobierno municipal, aplaudió el acuerdo y señaló que las tres administraciones llevan "mucho tiempo trabajando" en el plan funcional de la nueva biblioteca ubicada en la Tabacalera y lo ha definido como "una deuda pendiente" que tenía el gobierno español con la ciudad.

Inversión anual en patrimonio

La segunda parte del acuerdo entre Cultura y Junts asegura la aportación anual de un mínimo de 350.000 euros para el mantenimiento y para inversiones en el patrimonio romano de Tarragona. El pacto prevé que este dinero sea gestionado por el futuro consorcio a tres partes, entre el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento, que también es una reclamación importante de la ciudad.

Esta aportación "obliga a la Generalitat, al Ayuntamiento y a la Diputació de Tarragona a mobilizar recursos en la misma línea", aseguró Cruset en la comparecencia, al mismo tiempo que no impedirá la llegada de más inversiones por otras vías, como subvenciones o los fondos Next Generation. Ramos también celebró esta aportación anual asegurando que "la conservación de todo el patrimonio no puede ser responsabilidad única del consistorio".

Precisamente el consorcio a tres partes fue reclamado por el alcalde Viñuales, por última vez, este pasado mes de enero, con la presencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en Tarragona. El Ayuntamiento contaba desde octubre de 2024 con el apoyo de la Generalitat pero le faltaba el compromiso del Estado. Y casualidad o no, este miércoles está prevista la visita en Tarragona del president de la Generalitat, Salvador Illa, junto con la del propio ministro, para hacer un anuncio referente a este consorcio de tres patas: quizá el impulso definitivo.