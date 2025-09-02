Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio

El incendio de una máquina agrícola quema un campo de olivos cerca del emblemático Monasterio de Poblet

En total se quemaron cerca de 4.000 metros cuadrados de vegetación agrícola, sin afectación personal

Incendio de vegetación agrícola en Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà), cerca del Monasterio de Poblet.

Incendio de vegetación agrícola en Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà), cerca del Monasterio de Poblet. / Bombers

TARRAGONA
Este lunes se incendió parte de un campo de olivos en el municipio de Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà), cerca del Monasterio de Poblet. Según ha podido confirmar este medio, a media tarde se incendió una máquina agrícola en una zona rural, provocando un pequeño incendio alrededor, ocupado principalmente por campos de rastrojos y algunos olivos.

Los Bombers de la Generalitat han confirmado el aviso a las 17:06 horas, y al lugar de los hechos se desplazaron hasta tres dotaciones para controlar las llamas. El acceso con el camión de los bomberos resultó complicado debido a la naturaleza de la zona pero el fuego se pudo apagar rápidamente con la acción manual. En la extinción participaron miembros de los ADF y la GPIF, así como de los parques de bomberos de Prades y Montblanc.

El incendio se dio por extinguido poco más de tres horas después, a las 20:21 horas. El cuerpo informa de un total de 4.000 metros cuadrados de vegetación agrícola afectada, sin heridos ni afectación personal. Este martes por la mañana, una dotación de Bombers ha acudido al punto afectado para realizar una revisión de la zona.

