Incendio
Se incendia un campo de olivos cerca del Monasterio de Poblet (Tarragona)
En total se quemaron cerca de 4.000 metros cuadrados de vegetación agrícola, sin afectación personal
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Este lunes se incendió parte de un campo de olivos en el municipio de Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà), cerca del Monasterio de Poblet. Según ha podido confirmar este medio, a media tarde se incendió una máquina agrícola en una zona rural, provocando un pequeño incendio alrededor, ocupado principalmente por campos de rastrojos y algunos olivos.
Los Bombers de la Generalitat han confirmado el aviso a las 17:06 horas, y al lugar de los hechos se desplazaron hasta tres dotaciones para controlar las llamas. El acceso con el camión de los bomberos resultó complicado debido a la naturaleza de la zona pero el fuego se pudo apagar rápidamente con la acción manual. En la extinción participaron miembros de los ADF y la GPIF, así como de los parques de bomberos de Prades y Montblanc.
El incendio se dio por extinguido poco más de tres horas después, a las 20:21 horas. El cuerpo informa de un total de 4.000 metros cuadrados de vegetación agrícola afectada, sin heridos ni afectación personal. Este martes por la mañana, una dotación de Bombers ha acudido al punto afectado para realizar una revisión de la zona.
- Francisco Castaño, educador: 'En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
- El edificio del antiguo El Corte Inglés de Portal de l’Àngel cumple un año cerrado pendiente de la licencia de obras
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- Juan José, mecánico: 'Limpiar los mosquitos del coche te puede costar hasta 100 euros de multa
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos