Un centenar de pasajeros se quedan atrapados en un tren de la R14 de Rodalies en Alcover (Tarragona)

Un centenar de personas se han quedado atrapadas este martes por la mañana en el interior de un tren averiado entre las estaciones de La Plana-Picamoixons y Alcover (Alt Camp). El convoy, de la línea R14, estaba realizando el trayecto entre Lleida y Barcelona cuando ha sufrido una avería que lo ha obligado a pararse, todavía por causas desconocidas. Renfe informa que todos los pasajeros ya han podido bajar del tren y que serán trasladados a Tarragona.

Por el momento, el tren afectado continúa parado en el mismo punto, a la espera de un segundo tren que pueda remolcarlo hasta la estación más cercana. Con esta incidencia, la circulación de la línea R14 de Rodalies se ha visto afectada en el tramo entre La Plana y Reus, y retomará la frecuencia de paso cuando se pueda retirar el tren afectado.

Fuentes de Renfe consultadas por EL PERIÓDICO informan que el centenar de personas que se habían quedado atrapadas en el interior del convoy averiado ya han podido ser desalojadas y que serán trasladadas a Tarragona con un servicio de autobús. Una vez en Tarragona podrán continuar su trayecto hasta Barcelona. En cambio, la operadora no prevé ofrecer un servicio alternativo por carretera a los otros pasajeros afectados por el corte de la línea R14.

Como consecuencia de la parada, Protecció Civil ha activado en fase de prealerta el Ferrocat, el plan de emergencias ferroviarias de Catalunya. El pasado 27 de agosto, hace menos de una semana, Protecció Civil también tuvo que activar el Ferrocat en la demarcación de Tarragona, concretamente en Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre), por el corte de la línea R15.