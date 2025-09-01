Tarragona se prepara para unas fiestas de Santa Tecla 2025 con más de 400 actos, del 12 al 24 de septiembre

En menos de dos semanas, la ciudad de Tarragona volverá a estar de fiestas mayores, con la celebración de Santa Tecla. Del 12 al 24 de septiembre, las calles de la capital serán el epicentro de más de 400 actos para todos los públicos: conciertos, 'gegants', 'cercaviles', cultura popular y mucha música. De hecho, en esta edición se conmemorarán los 100 años del pasodoble 'Amparito Roca', que en Tarragona es considerado un himno oficioso de las fiestas. Este año, además, con algunos avances que confirman la apuesta del Ayuntamiento de Tarragona para conseguir una Santa Tecla más inclusiva.

Este lunes por la mañana se ha presentado el programa de fiestas, en el Teatre Tarragona, que ha contado con la aparición de la Banda Unió Musical de Tarragona (BUMT) con el primer 'Amparito Roca' sorpresa de este septiembre. Precisamente los aniversarios redondos, como los 200 años de los Gegants Vells, 160 años de los Nanos Vells o los 25 años de la declaración de Tarraco como Patrimonio de la Humanidad, entre otros, serán los auténticos protagonistas de estos días de fiestas. La pregonera de esta edición será la traductora y actriz Viviana de Salvador, y la perpetuadora, Montse Teuler.

"Son los 12 días más intensos y esperados del año por los tarraconenses, cuando surge ese sentimiento que nos gusta lucir", ha explicado Sandra Ramos, concejal de Cultura y Fiestas de Tarragona, durante la presentación. Entre los actos que se prevén más multitudinarios, como es habitual, destacan la Baixada de l'Àliga, la noche del 21 de septiembre y algunos conciertos de los dos fines de semana, entre los cuales, por ejemplo, Miki Núñez y Amaral. Entre los actos más sentidos y esperados, en cambio, destacan las 'diadas castelleras' de los días 14, 23 y 24, y la procesión del día de Santa Tecla.

100 años de Amparito Roca

Este año el 'Amparito Roca' va a sonar con más fuerza que nunca, si cabe, por su aniversario. El pasodoble, del compositor barcelonés y valenciano Jaume Teixidor, es la BSO de las fiestas de Tarragona y protagonizará gran parte de los actos de este septiembre, con una programación centrada en la efeméride. El día 20 por la noche habrá una verbena entre la BUMT se "enfrentará" musicalmente a la Banda de l'Agrupació Musical del Maresme de Mataró en un cara a cara que promete ser uno de los platos fuertes de las fiestas. El acto servirá también para celebrar los 40 años de el Àliga de Tarragona.

Otro instante para conmemorar el centenario del pasdoble más tarraconense será antes de la Cercavila de Santa Tecla, del día 22 de septiembre, cuando cerca de 200 músicos de varias agrupaciones de la ciudad entonarán el 'Amparito Roca' más multitudinario. Además, el Ayuntamiento de Tarragona ha invitado a la alcaldesa de Carlet, población valenciana con un estrecho vínculo con el pasodoble, a vivir las fiestas.

Múltiples conciertos y aniversarios

Otras propuestas musicales llenan el programa oficial de las fiestas, entre las que destaca el concierto gratuito de Miki Núñez, el día 20 a partir de las 20 horas y para todas las edades, en el parque del Francolí, que volverá a ser uno de los centros de atracción en el capítulo de espectáculos. La noche del 21 de septiembre el Francolí volverá a ofrecer una alternativa a la Baixada de l'Àliga con los conciertos de l'Espineta y la actuación de Suu. Amaral también pasará por la Tarraco Arena a presentar su nueva gira el día 20.

La noche del 22 al 23 de septiembre RAC105 presentará la Gira105, una noche de música de antena que se transformará en un espectáculo festivo con los 'hits' más actuales y de otras generaciones, mientras que otros escenarios se incorporan o se mantienen en el programa, como la Terrasseta de Santa Tecla en el parque Saavedra o las Tecletes y Barraques en el paseo de Les Palmeres.

De entre los 12 días de fiestas, los fines de semana hay organizados numerosos conciertos de mediodía, con vermuts incluidos, por parte de muchas entidades. En algunos casos servirá para celebrar los múltiples aniversarios, entre los que destacan los 50 años del Cos de Bastoners de l'Esbart Santa Tecla, los 40 años del Drac, l'Àliga y la Associació d'Amics de la Colla Jove, los 20 de Barraques Tarragona y los 15 de la declaración de los 'castells' como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esas conmemoraciones se suman a los dos siglos de los Gegants Vells, uno de los elementos que protagoniza la imagen gráfica de las fiestas.

Unas fiestas para todo el mundo

Uno de los objetivos que se han marcado desde la regiduría de Cultura y Fiestas de Tarragona es que todo el mundo pueda participar en Santa Tecla. En este sentido, se mantiene el formato estrenado el año pasado de la 'calle tranquila', un tramo de los pasacalles en el que los grupos de pirotecnia y los músicos del 'Seguici popular' adaptarán sus sonidos a personas con sensibilidad acústica y otras necesidades. Este volverá a ser la calle Santa Anna y se realizará durante tres actos: la Santa Tecla petita del día 19, la 'cercavila' del día 22 y la procesión del día 23. Asimismo, la plaza de l'Esperidió estará reservada para personas con movilidad reducida.

Y un año más se ha trabajado para llevar las fiestas a los barrios de Ponent, habitualmente más separados del contexto festivo del resto de la ciudad. Este año destacan los 'balls parlats' del Ball de Dames i Vells y el Ball de Sebastiana del Castillo, que realizarán las respectivas estrenas y varios pases en Bonavista, Sant Pere i Sant Pau, Torreforta, Campclar y Sant Salvador. "Esta es una apuesta por descentralizar la fiesta, para que Santa Tecla llegue a los diferentes puntos de la ciudad", ha dicho Ramos.

La nueva aplicación móvil, ya disponible

Entre las novedades más importantes de las próximas fiestas hay la aplicación 'Santa Tecla Oficial', renovada respecto a ediciones anteriores y ya disponible para descargarse en dispositivos Android y iPhone. Desde el Ayuntamiento recuerdan que es necesario desinstalar la anterior aplicación y descargar la nueva, que actuará como canal oficial de la organización. Así, se comunicarán de forma instantánea cambios de ubicaciones o de horas, ofrecerá geolocalización para los actos y la opción de subrayar los actos del programa, como una de las tradiciones de los tarraconenses al empezar las fiestas.