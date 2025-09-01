Reus inicia la rehabilitación de nueve edificios del barrio Fortuny con una inversión de 2,4 millones

Las obras de rehabilitación de nueve edificios del barrio Fortuny de Reus han arrancado este lunes. Los trabajos de la primera fase servirán para mejorar la eficiencia energética de las 80 viviendas con el aislamiento a las fachadas y cubiertas, así como con la instalación de unas treinta placas fotovoltaicas. Estas permitirán reducir el consumo de energía primaria no renovable entre un 50 y un 65%.

La actuación tiene un coste de 2,4 millones de euros, de los cuales 1,4 provienen de fondos europeos, unos 800.000 del Ayuntamiento y los vecinos aportan un 5%. La intervención está prevista que esté terminada el junio de 2026. La segunda fase consistirá en mejorar la accesibilidad con la colocación de ascensores y supondrá una inversión de unos 2,5 millones de euros.

El objetivo de los trabajos de la primera fase es mejorar la eficiencia energética y la habitabilidad de las viviendas que se encuentran en un estado de envejecimiento, puesto que el barrio Fortuny nació en 1955. Según ha explicado el arquitecto municipal, Felip Carles, las obras incluyen la rehabilitación integral de las fachadas y actuaciones en las cubiertas para resolver patologías y para mejorar el comportamiento térmico de las nueve comunidades.

Así mismo, se instalarán nuevos acabados exteriores y aislamiento interior y se sustituirán las carpinterías por ventanas con mejor rendimiento energético. Además, se colocarán placas fotovoltaicas en cubierta, que permitirán reducir el consumo de energía primaria no renovable entre un 50 y un 65%.

"Es una actuación de cierto volumen porque el importe de cada edificio es de más de 200.000 euros. Es un esfuerzo que se hace para mejorar un barrio que tiene una calidad urbanística, pero, evidentemente, están hechos con unas características constructivas de antes", ha asegurado Carles. Las obras han empezado en el edificio de la calle de Extremadura número 6 y continuarán en los bloques del pasaje Quer 27; calle de València 1; calle de Asturias 1; glorieta de Galicia 3 y 14; y avenida de Salou, 61, 63 y 69.

El proyecto también tiene como objetivo la transformación del vecindario a largo plazo para revertir la situación urbanística y social, marcada por la carencia de mantenimiento de las viviendas durante muchos años, el envejecimiento de la población y "profundos" cambios demográficos. "Hay una deuda histórica en esta zona de la ciudad, es un barrio donde se hace mucha vida de barrio, y, por lo tanto, como administración pública queríamos poner herramientas porque esto continuara siendo de este modo, para que gente sienta este orgullo de ser del barrio Fortuny y de la zona sur", ha expresado la alcaldesa Sandra Guaita.

2,4 MEUR de inversión

Los trabajos de la primera fase se han adjudicado a Eina Activa, con un presupuesto de 2.411.558 euros (IVA incluido) por el conjunto de los nueve edificios. Se trata de una empresa de inserción que dará trabajo a cuatro o cinco personas del municipio en riesgo de exclusión social. En cuanto a la dirección facultativa, se ha encargado a Social House, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para solucionar la deficiencia de vivienda social en diferentes municipios de Catalunya.

Esta intervención cuenta con financiación de los Fondos Next Generation, con 1.462.134 euros, que son el 60% del total mientras que el Ayuntamiento de Reus aporta el 35%. En concreto, 824.000 euros. Por su parte, las comunidades de propietarios asumen el 5%, 125.424 euros. El coste final por cada vivienda varía entre los 1.021 y los 2.341 euros.

En el caso de la segunda fase, las obras tendrán una inversión de 2.522.887,79 euros. En esta actuación se instalará un ascensor exterior para cada una de las escalas de los bloques de viviendas, con aparatos totalmente exteriores, con acceso a cada una de las plantas. Estos trabajos están vinculados al proyecto de transformación de los barrios del sur (Carrilet, Fortuny, Juroca, Parcel·les Cases y Montserrat). El consistorio tiene previsto presentar este proyecto en la primera convocatoria del Plan de Barrios de la Generalitat de Catalunya.