Urbanismo
Reus inicia la rehabilitación de nueve edificios del barrio Fortuny con una inversión de 2,4 millones
Se trata de un total de 80 viviendas del sur de la ciudad que reducirán el consumo de energía primaria no renovable entre un 50 y un 65%
Vivir bien en Reus: este es el sueldo que necesitas para llegar a fin de mes sin problemas
ACNACN
La Agencia Catalana de Noticias (ACN) es una agencia de noticias catalana de carácter público y multimedia, que se fundó en 1999 y cubre informativamente Cataluña, así como otros territorios de habla catalana, y también ofrece información de aquello que afecta directamente a Cataluña pero que pasa en otros centros de decisión, como Bruselas, Londres y Madrid.
Las obras de rehabilitación de nueve edificios del barrio Fortuny de Reus han arrancado este lunes. Los trabajos de la primera fase servirán para mejorar la eficiencia energética de las 80 viviendas con el aislamiento a las fachadas y cubiertas, así como con la instalación de unas treinta placas fotovoltaicas. Estas permitirán reducir el consumo de energía primaria no renovable entre un 50 y un 65%.
La actuación tiene un coste de 2,4 millones de euros, de los cuales 1,4 provienen de fondos europeos, unos 800.000 del Ayuntamiento y los vecinos aportan un 5%. La intervención está prevista que esté terminada el junio de 2026. La segunda fase consistirá en mejorar la accesibilidad con la colocación de ascensores y supondrá una inversión de unos 2,5 millones de euros.
El objetivo de los trabajos de la primera fase es mejorar la eficiencia energética y la habitabilidad de las viviendas que se encuentran en un estado de envejecimiento, puesto que el barrio Fortuny nació en 1955. Según ha explicado el arquitecto municipal, Felip Carles, las obras incluyen la rehabilitación integral de las fachadas y actuaciones en las cubiertas para resolver patologías y para mejorar el comportamiento térmico de las nueve comunidades.
Así mismo, se instalarán nuevos acabados exteriores y aislamiento interior y se sustituirán las carpinterías por ventanas con mejor rendimiento energético. Además, se colocarán placas fotovoltaicas en cubierta, que permitirán reducir el consumo de energía primaria no renovable entre un 50 y un 65%.
"Es una actuación de cierto volumen porque el importe de cada edificio es de más de 200.000 euros. Es un esfuerzo que se hace para mejorar un barrio que tiene una calidad urbanística, pero, evidentemente, están hechos con unas características constructivas de antes", ha asegurado Carles. Las obras han empezado en el edificio de la calle de Extremadura número 6 y continuarán en los bloques del pasaje Quer 27; calle de València 1; calle de Asturias 1; glorieta de Galicia 3 y 14; y avenida de Salou, 61, 63 y 69.
El proyecto también tiene como objetivo la transformación del vecindario a largo plazo para revertir la situación urbanística y social, marcada por la carencia de mantenimiento de las viviendas durante muchos años, el envejecimiento de la población y "profundos" cambios demográficos. "Hay una deuda histórica en esta zona de la ciudad, es un barrio donde se hace mucha vida de barrio, y, por lo tanto, como administración pública queríamos poner herramientas porque esto continuara siendo de este modo, para que gente sienta este orgullo de ser del barrio Fortuny y de la zona sur", ha expresado la alcaldesa Sandra Guaita.
2,4 MEUR de inversión
Los trabajos de la primera fase se han adjudicado a Eina Activa, con un presupuesto de 2.411.558 euros (IVA incluido) por el conjunto de los nueve edificios. Se trata de una empresa de inserción que dará trabajo a cuatro o cinco personas del municipio en riesgo de exclusión social. En cuanto a la dirección facultativa, se ha encargado a Social House, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para solucionar la deficiencia de vivienda social en diferentes municipios de Catalunya.
Esta intervención cuenta con financiación de los Fondos Next Generation, con 1.462.134 euros, que son el 60% del total mientras que el Ayuntamiento de Reus aporta el 35%. En concreto, 824.000 euros. Por su parte, las comunidades de propietarios asumen el 5%, 125.424 euros. El coste final por cada vivienda varía entre los 1.021 y los 2.341 euros.
En el caso de la segunda fase, las obras tendrán una inversión de 2.522.887,79 euros. En esta actuación se instalará un ascensor exterior para cada una de las escalas de los bloques de viviendas, con aparatos totalmente exteriores, con acceso a cada una de las plantas. Estos trabajos están vinculados al proyecto de transformación de los barrios del sur (Carrilet, Fortuny, Juroca, Parcel·les Cases y Montserrat). El consistorio tiene previsto presentar este proyecto en la primera convocatoria del Plan de Barrios de la Generalitat de Catalunya.
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
- El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
- El Peliculón' lidera la noche y La 2 supera a Cuatro y laSexta con el homenaje a Verónica Echegui
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- Supervivientes All Stars': lista completa de concursantes confirmados y fecha de estreno del reality
- Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera