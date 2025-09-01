Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Economía

El Port de Tarragona inicia la descarga de más de 208.000 toneladas de mineral de hierro, logrando un récord histórico

El material procede del Brasil y permite la sustitución del sector del carbón

El barco procedente del Brasil desde el que se está descargando el material.

El barco procedente del Brasil desde el que se está descargando el material. / Port de Tarragona

ACN

ACN

El Port de Tarragona ha empezado este lunes la descarga de más de 208.000 toneladas de mineral de hierro procedente del barco MV TOMINI K11. Se trata de la descarga "más grande realizada nunca" en sus aguas interiores, según apuntan fuentes portuarias, logrando así un récord histórico. La embarcación, con 300 metros de eslora y 50 metros de manga, procedente del Brasil, ha atracado en el muelle de Catalunya.

La operativa se alargará unos siete días y es posible gracias a las nuevas defensas instaladas en este muelle este verano, que han supuesto una inversión de cerca de 2 millones de euros. Desde hace años, el puerto tarraconense trabaja para sustituir con nuevos tráficos la reducción de llegada de carbón y el mineral del hierro se ha convertido en la alternativa en el Moll de Catalunya.

Según la Autoridad Portuaria, el atraco de este barco de grandes dimensiones consolida las instalaciones como hub mediterráneo en el tráfico de este producto.

