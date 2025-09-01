Economía
El Port de Tarragona inicia la descarga de más de 208.000 toneladas de mineral de hierro, logrando un récord histórico
El material procede del Brasil y permite la sustitución del sector del carbón
El Port de Tarragona renueva las defensas marinas del muelle de Catalunya con una inversión de 1,8 millones
El Port de Tarragona organizará el primer foro sobre el sector de la industria eólica marina de Catalunya
La Agencia Catalana de Noticias (ACN) es una agencia de noticias catalana de carácter público y multimedia, que se fundó en 1999 y cubre informativamente Cataluña, así como otros territorios de habla catalana, y también ofrece información de aquello que afecta directamente a Cataluña pero que pasa en otros centros de decisión, como Bruselas, Londres y Madrid.
El Port de Tarragona ha empezado este lunes la descarga de más de 208.000 toneladas de mineral de hierro procedente del barco MV TOMINI K11. Se trata de la descarga "más grande realizada nunca" en sus aguas interiores, según apuntan fuentes portuarias, logrando así un récord histórico. La embarcación, con 300 metros de eslora y 50 metros de manga, procedente del Brasil, ha atracado en el muelle de Catalunya.
La operativa se alargará unos siete días y es posible gracias a las nuevas defensas instaladas en este muelle este verano, que han supuesto una inversión de cerca de 2 millones de euros. Desde hace años, el puerto tarraconense trabaja para sustituir con nuevos tráficos la reducción de llegada de carbón y el mineral del hierro se ha convertido en la alternativa en el Moll de Catalunya.
Según la Autoridad Portuaria, el atraco de este barco de grandes dimensiones consolida las instalaciones como hub mediterráneo en el tráfico de este producto.
