Sucesos
Muere un joven de 18 años al caer de un tercer piso en Tarragona
Según Mossos d'Esquadra, se trataría de una caída accidental
El PeriódicoEl Periódico
Este pasado fin de semana murió un joven de 18 años en Tarragona, concretamente en el barrio de Bonavista, al caer desde la terraza de un tercer piso. Según avanza este lunes el Diari de Tarragona, los hechos ocurrieron el pasado sábado, 30 de agosto, sobre las 15 horas, cuando un vecino del barrio tarraconense se asomó a la barandilla de la terraza y cayó al suelo, en la calle Cinc.
La caída, tal como explica el atestado de los Mossos d'Esquadra, que asumieron la investigación, fue considerada accidental, aunque no hay más detalles del suceso. Al lugar de los hechos se desplazaron también patrullas de la Guàrdia Urbana de Tarragona y equipos del SEM, que practicaron intentos de reanimación al joven pero sin éxito.
Los hechos ocurrieron sobre las 15 horas, después de la hora de comer, y la altura del tercer piso era de por lo menos 15 metros.
La versión recogida por el periódico local, citando fuentes ciudadanas y no oficiales, señala que la caída habría sido producto de la rotura de una barandilla del balcón del edificio de la calle Cinc. El joven, que se habría asomado a ella, habría perdido el equilibrio y terminaría cayendo al vacío, con el resultado del accidente mortal.
