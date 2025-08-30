Vivir bien en Reus: este es el sueldo que necesitas para llegar a fin de mes sin problemas

Los jóvenes se enfrentan a grandes barreras desde hace años para acceder a una vivienda, ya sea en régimen de compra o de alquiler.

En áreas tensionadas como Barcelona, la situación resulta aún más complicada: el coste por metro cuadrado aumenta de forma casi mensual, mientras que los salarios avanzan a un ritmo muy inferior.

Según datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de España (CJE), los jóvenes de entre 16 y 29 años tienen que destinar más del 80% de su salario anual al arrendamiento de la vivienda, lo que sin duda dificulta que puedan emanciparse.

Compartir piso, la única opción

De hecho, la tasa de emancipación juvenil en España se situaba en el primer semestre de 2024 en el 14,8%, alcanzando un mínimo histórico desde 2006.

Además, según el CJE, desde 2008 los sueldos de las personas jóvenes han aumentado en un 10,8%, mientras que los alquileres lo han hecho en un 54%.

Aunque las cifras son preocupantes, Catalunya registra la tasa de emancipación juvenil más elevada del país: un 20,6% de los jóvenes de entre 16 y 29 años residen fuera del hogar familiar.

Sin embargo, se trata también de una de las cuatro comunidades -junto con Canarias, Madrid y Baleares- donde alquilar un piso en solitario exige destinar más del 100% del salario medio. Como consecuencia, el 87% de los jóvenes emancipados en España optan por compartir piso con otras personas, según el CJE.

Ciudad más asequible

Aun así, existen zonas bien comunicadas en Catalunya donde la vivienda es más asequible que en la capital catalana.

Una de estas ubicaciones es la ciudad de Reus, en la comarca del Baix Camp, en Tarragona. Reus ostenta una de las cifras de arrendamiento más bajas de la provincia, donde el metro cuadrado se sitúa en 9,2 euros, según un análisis de Idealista. Con estos datos, un piso de 80m2 costaría 736 euros.

Precio más razonable

Aunque sea bastante más asequible que vivir en Barcelona -donde el metro cuadrado alcanza ya los 23,4 euros-, el precio se mantiene aún por encima de lo que recomiendan los expertos a la hora de pagar un alquiler, ya que lo aconsejable es no dedicarle más de un 30% o 35% de los ingresos.

Para poder vivir en un piso de 80m2 en Reus, destinando únicamente el 30% del salario mensual al arrendamiento, se debería cobrar 2.453,33 euros al mes, o 1.226,67 euros mensuales si el piso se comparte entre dos personas.

Teniendo en cuenta que en 2024 el salario medio de la juventud fue de 1.048,19 euros netos en 12 pagas, según datos de Unión sindical obrera, pagar el precio de una vivienda sigue siendo inviable, aunque ya se acerca a algo bastante más razonable.