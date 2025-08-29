Illa anuncia acciones contra los incendios: "Hay demasiado bosque, tenemos que decrecer en masa forestal"

Este viernes el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dado inicio al curso político con la reunión de Govern en Arnes (Terra Alta), la tercera que realiza fuera de Barcelona en este mandato. Lo ha hecho con un discurso en el que ha marcado la "moderación" política como un objetivo pero en el que también ha puesto el foco sobre la gestión forestal después de un verano con grandes incendios en Catalunya y el sur de Europa. El lugar escogido para la reunión gubernamental, por lo tanto, no era por casualidad: a principios del mes de julio el incendio de Paüls (Baix Ebre) dejó un muerto y 3.300 hectáreas calcinadas.

Entre los ejes que ha marcado el president destaca uno, el "cambio de mentalidad" acerca de la política en materia forestal. Illa se ha mostrado contundente con el contexto y la situación en Catalunya: "Hay demasiado bosque, mucho más que hace unos años, tenemos que decrecer en masa forestal". El president ha cifrado en un 65% de la superficie total del principado que está ocupada por bosques, muchos de los cuales, con poca o nula gestión.

"Debemos gestionar los bosques de forma distinta, por eso apostamos por la actividad económica en el territorio", ha apuntado Illa, que ha avisado: "no será un cambio inmediato" pero sí el que tendrá más garantías. En la reunión de trabajo de estos dos días en Arnes, el president se ha comprometido a afrontar la carpeta de los incendios y el cambio climático "con medidas y recursos de todos los departamentos" para tratar de subsanar, aunque sea en parte, un contexto que, en realidad, es de ámbito europeo.

"No podemos garantizar seguridad absoluta a nadie por más riqueza que tengamos", ha reconocido Illa, poniendo de ejemplo la situación de los incendios descontrolados en los Estados Unidos pero ha señalado que Catalunya "puede mejorar y crear una cultura de la protección". Todo esto, con el pacto de estado que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, puso en el horizonte: "Veremos qué contribuciones podemos hacer desde Catalunya".