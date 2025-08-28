Tarragona inicia los trabajos de instalación de una pérgola en la plaza Corsini

Este jueves se han iniciado los trabajos de instalación de una primera estructura de un toldo dentro del proyecto de humanización de la plaza Corsini de Tarragona, llamado L'Envelat, el cual contempla la instalación de un gran cenador formado por un sistema de telas retráctiles sujetadas por pilares de acero, que podrán ser recogidas en función de la meteorología. La plaza Corsini es una de las más importantes de la ciudad al situarse en el centro, cerca de la Rambla y al acoger el Mercat Central y las oficinas de Correos.

La actuación corresponde a una primera prueba inicial, la cual instalará una estructura parcial del toldo ante el espacio en frente de la oficina de Correos de la plaza Corsini, en una superficie aproximada de 133 metros cuadrados, es decir, aproximadamente un 25% de la superficie total. Estos trabajos iniciales tienen una duración aproximada de dos meses y permitirán confirmar la idoneidad de la estructura y ajustar cualquier detalle de cara a la construcción restante y definitiva. Una vez esté finalizada satisfactoriamente esta primera fase se prevé elaborar el proyecto ejecutivo y licitar las obras de la estructura completa.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacado que “se da el pistoletazo de salida a un proyecto necesario y que hará posible humanizar un espacio tan céntrico e icónico como la plaza Corsini. Se hará de una manera moderna, amable y plenamente adaptable a las necesidades ciudadanas. Es una ambiciosa propuesta con sello 100% tarraconense que da respuesta a las necesidades reales y cotidianas del entorno y que seguro que propiciará que pasen todavía más cosas en la plaza durante todo el año”.

Un proyecto tarraconense

El proyecto de L'Envelat también prevé una nueva iluminación en la plaza, la ubicación de bancos y jardineras con vegetación, una mayor superficie de sombra y una compatibilidad total con el Mercadet y la actividad habitual de la plaza Corsini y su entorno, fomentando así la dinamización social, económica y cultural de la zona durante todas las épocas del año.

L'Envelat es un proyecto de las arquitectas tarraconenses Amàlia Jansà Fenollosa, Elisenda Rosàs Tosas y Maria Rius Ruiz.