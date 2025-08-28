Tarragona activa el plan de actuación municipal por riesgo de inundaciones en fase de alerta

El Ayuntamiento de Tarragona, a través de la regiduría de Protecció Civil, activó este miércoles a última hora de la tarde la fase de alerta del Plan de Actuación Municipal, por riesgo de inundaciones, de acuerdo con el comunicado del Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT) en el que informa de la fase de Alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (INUNCAT), en base a las predicciones meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico de Catalunya y las afectaciones que se prevé que se pueden derivar.

Estas predicciones indican una probabilidad de lluvias intensas (40 mm en 30 min) a partir de la madrugada de este jueves, 28 de agosto.

Ante esta situación, el consistorio recuerda a la ciudadanía que hay que adoptar medidas para garantizar la seguridad en todo momento y no acceder en espacios abiertos o inestables:

Si estáis en casa:

Evitad todos los desplazamientos innecesarios.

Evitad bajar a sótanos o al garaje.

Subid a los pisos superiores y quedaos allí.

No dejéis fuera en el jardín, o en el patio objetos que el agua pueda arrastrar.

Si estáis fuera:

Circulad preferentemente por las rutas principales y las autopistas.

Moderad la velocidad y mantened las distancias de seguridad.

Alejaos y no atraveséis rieras, torrentes, pasos subterráneos ni zonas que se puedan inundar, ni a pie ni en coche. Los coches pueden flotar con poca altura de agua y ser arrastrados con facilidad.

En el exterior, dirigíos a puntos elevados que estén lejos de los márgenes de ríos y de los cauces de barrancos, ramblas o torrentes.

En la costa:

Se pueden producir inundaciones por el mal estado del mar y grandes oleadas que pueden afectar el litoral con violencia. Aunque no haya indicios de peligro, sed prudentes: el temporal marítimo puede hacer que seáis arrastrados por un golpe de mar.

No accedáis a los puntos del litoral afectados por el oleaje fuerte ni a los lugares donde las oleadas rompan con fuerza. Respetad los cierres de acceso en estos puntos, están para vuestra seguridad.

En caso de necesitar asistencia de emergencia, trucáis al teléfono 112. Se aconseja consultar los consejos de autoprotección, la predicción meteorológica (METEOCAT) y el estado del tráfico (SCT).