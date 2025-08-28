Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lluvias

Tarragona activa el plan de actuación municipal por riesgo de inundaciones en fase de alerta

Las predicciones indican una probabilidad de lluvias intensas a partir de la madrugada de este jueves

Catalunya activa la alerta por lluvias intensas este miércoles y jueves

Tarragona activa el plan municipal por intensidad de lluvias.

Tarragona activa el plan municipal por intensidad de lluvias. / Lorena Sopena - Europa Press

El Periódico

El Periódico

TARRAGONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ayuntamiento de Tarragona, a través de la regiduría de Protecció Civil, activó este miércoles a última hora de la tarde la fase de alerta del Plan de Actuación Municipal, por riesgo de inundaciones, de acuerdo con el comunicado del Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT) en el que informa de la fase de Alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (INUNCAT), en base a las predicciones meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico de Catalunya y las afectaciones que se prevé que se pueden derivar.

Estas predicciones indican una probabilidad de lluvias intensas (40 mm en 30 min) a partir de la madrugada de este jueves, 28 de agosto.

Ante esta situación, el consistorio recuerda a la ciudadanía que hay que adoptar medidas para garantizar la seguridad en todo momento y no acceder en espacios abiertos o inestables:

Si estáis en casa:

  • Evitad todos los desplazamientos innecesarios.
  • Evitad bajar a sótanos o al garaje.
  • Subid a los pisos superiores y quedaos allí.
  • No dejéis fuera en el jardín, o en el patio objetos que el agua pueda arrastrar.

Si estáis fuera:

  • Circulad preferentemente por las rutas principales y las autopistas.
  • Moderad la velocidad y mantened las distancias de seguridad.
  • Alejaos y no atraveséis rieras, torrentes, pasos subterráneos ni zonas que se puedan inundar, ni a pie ni en coche. Los coches pueden flotar con poca altura de agua y ser arrastrados con facilidad.
  • En el exterior, dirigíos a puntos elevados que estén lejos de los márgenes de ríos y de los cauces de barrancos, ramblas o torrentes.

En la costa:

  • Se pueden producir inundaciones por el mal estado del mar y grandes oleadas que pueden afectar el litoral con violencia. Aunque no haya indicios de peligro, sed prudentes: el temporal marítimo puede hacer que seáis arrastrados por un golpe de mar.
  • No accedáis a los puntos del litoral afectados por el oleaje fuerte ni a los lugares donde las oleadas rompan con fuerza. Respetad los cierres de acceso en estos puntos, están para vuestra seguridad.

Noticias relacionadas y más

En caso de necesitar asistencia de emergencia, trucáis al teléfono 112. Se aconseja consultar los consejos de autoprotección, la predicción meteorológica (METEOCAT) y el estado del tráfico (SCT).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cambio clave en ayudas sociales: Cómo pasar del subsidio del SEPE al Ingreso Mínimo Vital sin trámites
  2. Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
  3. Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
  4. ¿RTVE bajo mínimos de audiencia? Los datos que desmienten la acusación de Lucía Etxebarría
  5. La previsión de lluvia en Catalunya para el jueves empeora y Protecció Civil pide prudencia
  6. El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de las lluvias y la previsión de Aemet
  7. Jóvenes que viven del turismo de la Costa Daurada: 'En pocos meses ganamos dinero para todo el año
  8. Trágico final de la paracaidista Jade Damarell: se quita la vida lanzándose desde 4.600 metros de altura

Tarragona activa el plan de actuación municipal por riesgo de inundaciones en fase de alerta

Tarragona activa el plan de actuación municipal por riesgo de inundaciones en fase de alerta

Lo que los delincuentes pueden hacer si pierdes de vista el DNI: de clonar el documento a la 'estafa Wallapop'

Lo que los delincuentes pueden hacer si pierdes de vista el DNI: de clonar el documento a la 'estafa Wallapop'

El Ibex 35 sube un 0,2% hasta los 15.055 puntos, tras los resultados de Nvidia

El Ibex 35 sube un 0,2% hasta los 15.055 puntos, tras los resultados de Nvidia

Marlaska explica este jueves en el Senado su gestión en los incendios

Marlaska explica este jueves en el Senado su gestión en los incendios

La capilla ardiente de Eusebio Poncela se abre este jueves en el Tanatorio de San Isidro de Madrid

La capilla ardiente de Eusebio Poncela se abre este jueves en el Tanatorio de San Isidro de Madrid

DIRECTO UCRANIA | Al menos cuatro muertos y 20 heridos por ataque ruso con misiles en Kiev

DIRECTO UCRANIA | Al menos cuatro muertos y 20 heridos por ataque ruso con misiles en Kiev

¿Odias el cilantro? Tu ADN tiene la culpa

¿Odias el cilantro? Tu ADN tiene la culpa

Matan a un hombre de una puñalada frente a un viejo instituto de Badalona que Albiol intenta desocupar

Matan a un hombre de una puñalada frente a un viejo instituto de Badalona que Albiol intenta desocupar