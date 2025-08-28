El Camp de Tarragona es la región con menos hectáreas quemadas de Catalunya este 2025

La veguería del Camp de Tarragona cuenta a día de hoy con 10,04 hectáreas quemadas desde principios de este año, lo que la coloca como la región catalana menos afectada por incendios de cualquier índole. De esta superficie, poco más de 6 hectáreas corresponden a zonas forestales. Son datos que han facilitado este jueves el servicio regional de los Agents Rurals en Tarragona, en la presentación de la jefa de la delegación, Alicia Bayán. A pesar de ser optimistas, el cuerpo recuerda que la temporada de incendios todavía no ha finalizado y que el riesgo sigue siendo alto en determinadas zonas.

"El incendio más importante del año pasado fue en el Priorat, en Cabacés y la Figuera, y fue en septiembre", recuerda la responsable de los servicios regionales de los Agents Rurals en la veguería del Camp de Tarragona. Con el aviso hecho, es también cierto que las lluvias de estos días, la bajada de las temperaturas i la subida de la humedad son elementos que permiten ser optimistas al cuerpo, y ya hablan de "salvar la temporada" en Tarragona porque ya ven la luz al final del túnel.

"Somos los afortunados", asegura Bayán, que señala que, en comparación con todo el año 2024, existe una disminución muy importante de la superficie quemada en Tarragona: se ha pasado de las 56,4 hectáreas calcinadas el año pasado a una quinta parte este año. Sin embargo, tanto Bayán como el director de los servicios de Interior en Tarragona, Carlos López, recuerdan que la temporada no ha finalizado y que se puede alargar "hasta mediados de septiembre o principios de octubre". Además, hay zonas de Tarragona, como la Conca de Barberà, el Priorat o el norte del Baix Camp, que siguen en riesgo 2 del plan Alfa.

Bayán y López atribuyen estas cifras "a la prevención y al trabajo previo para concienciar" y recuerdan que una herramienta muy importante para la prevención de incendios forestales "es la gestión de las zonas agrarias y los bosques" por lo que se debería "revitalizar el sector primario". "La gestión forestal y el cuidado de los bosques son nuestra asignatura pendiente", asegura Bayán.

Control de espacios naturales

Estos últimos meses los Agents Rurals han llevado a cabo una campaña de control y prevención de riesgos en los espacios naturales: desde Semana Santa han realizado 5.000 actuaciones entre las que se cuentan la información a los usuarios, controles en áreas de escalada o gestión de aparcamientos.

En toda Catalunya el cuerpo realiza cuidados intensivos en 25 espacios protegidos, cinco de los cuales están en el Camp de Tarragona. Las actuaciones van en paralelo a la campaña forestal de prevención de incendios. "Lo hacemos para asegurarnos que estos espacios quedan protegidos. Hemos incorporado voluntarios, que son agentes rurales, pero que trabajan durante sus jornadas festivas o alargan los horarios del día a día", dice Bayán.

Faltan Agents Rurals en Tarragona

Alicia Bayán, nacida en Sabadell pero en Tarragona desde hace casi tres décadas, es licenciada en Antropología y tiene estudios en Turismo y Filosofía, lo que la convierte "en un perfil muy adecuado para ser la responsable de la delegación de Agents Rurals en Tarragona", en palabras de López. La puesta en público de Bayán, que está en el cargo desde el año pasado, ha servido también para reclamar más personal para el cuerpo: actualmente hay 700 agents rurals en Catalunya, 100 de los cuales en el Camp de Tarragona, y la previsión es pasar a ser 900 en el país para 2030. "En este período deberíamos llegar a los 150 efectivos en Tarragona", señala Bayán.

La jefa de la delegación no ha escondido la necesidad de más agentes: en las seis comarcas del Camp de Tarragona, incluyendo el Baix Penedès, tienen entre 12 y 14 efectivos destinados, algo escaso en zonas como el Tarragonès, donde Bayán cifra el mínimo en 15 personas. La cantidad de agentes resulta "insuficiente" en un territorio con muchas "paradojas y equilibrios internos", como la diversidad de paisajes, geografía, actividades económicas y espacios diferentes.

Otro elemento es la itinerancia de la sede de los Agents Rurals: anteriormente se había situado en Reus pero, por falta de espacio, se trasladó al barrio tarraconense de Sant Pere i Sant Pau, en los servicios territoriales de Agricultura. Ahora están a la espera del condicionamiento de la antigua comisaría de los Mossos d'Esquadra en les Gavarres.