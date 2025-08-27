Un nuevo protocolo sanitario protegerá la diada 'castellera' de Sant Fèlix en Vilafranca un año después de un grave accidente

La 'diada' castellera de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès se blinda en seguridad y gestión de los accidentes para evitar la situación del año pasado en la que, después de una grave caída de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la 'diada' se vio parada durante más de una hora por saturación de las asistencias sanitarias. Por primera vez, a la 'diada' de Vilafranca, con más de cinco décadas de trayectoria y una de las más importantes del calendario 'casteller', se ha articulado un protocolo que regirá el dispositivo sanitario y las acciones a seguir en caso de caída: con un eventual colapso de los servicios sanitarios se prevén paradas de media hora y comunicaciones constantes con la plaza.

En la 'diada' de Sant Fèlix de este sábado 30 de agosto al mediodía se esperan los 'castells' de 'gamma extra' y es la actuación más importante de las mejores 'collas' del panorama: los Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls y la Colla Jove de Tarragona. Como en todas las 'diadas castelleras', Vilafranca tiene un dispositivo sanitario asegurado que vela por las caídas y este año, como siempre, habrá dos hospitales de campaña instalados a poca distancia de la actuación: uno en la plaza de Santa Maria y el otro en la calle del General Prim.

El principal cambio que se ha aplicado este año hace referencia en estos dos hospitales de campaña, llamados centros médicos avanzados (CMA): el nuevo protocolo marca que, en caso de saturación de los dos centros a la vez, la 'diada' se puede suspender temporalmente. En cambio, caso de saturación de uno de los dos CMA, el otro operará con normalidad y la 'diada' continuará su curso.

Protocolo y más transparencia

En caso de una caída con una afectación importante, como la que sufrió el año pasado la Colla Vella Valls con el '4 de 9 sense folre', se requieren asistencias sanitarias inmediatas y que el 'cap de plaça', que en este caso es Jordi Bertran, puede parar temporalmente la 'diada' mientras se está atendiendo a los 'castellers'. El nuevo protocolo añade que "en casos extremos que comporten la saturación de la capacidad asistencial de los dos CMA, la 'diada' puede ser objeto de una pausa inicial de 30 minutos". Esta pausa inicial podrá ser ampliada con hasta dos pausas más de 30 minutos cada una, llegando a los 90 minutos de parada máxima.

La circunstancia de saturación de los dos CMA a la vez será determinada por personal especializado, en este caso, el director médico de la organización, o bien en caso de evacuación de pacientes graves, muy graves y críticos con el uso de helicóptero medicalizado. Todas las pausas serán comunicadas por el 'cap de plaça' a las cuatro 'collas' participantes y también al público presente en la plaza, mediante avisos grabados previamente por megafonía y publicaciones en las redes sociales. Este es otro cambio importante, puesto que hasta ahora la megafonía desaparecía una vez empezada la 'diada'.

"No pretendemos esconder las características de nuestra actividad, al contrario, queremos más transparencia con los medios de comunicación y el público asistente, que tiene que saber qué pasa en cada momento", explica el 'cap de plaça', Jordi Bertran. El tarraconense estrenó este cargo en la 'diada' de Sant Fèlix del 2016, que mantendrá en la actuación de este fin de semana y que gestiona la comunicación entre el ayuntamiento, las 'collas' y los administradores, el funcionamiento de la 'diada' y cualquier imprevisto. Bertran señala que el caso de saturación de los dos CMA es "muy poco probable" pero que en un tema así "se tienen que tener abiertas todas las posibilidades".

En conversación con EL PERIÓDICO, el 'cap de plaça' de Sant Fèlix explica que este nuevo protocolo ha sido preparado y pactado con los cinco administradores de la Festa Major de Vilafranca, que son cinco personas de la sociedad civil, pero también con el Ayuntamiento y con los servicios médicos de las cuatro 'collas' participantes. Una eventual suspensión temporal será determinada con una reunión con los administradores, las 'collas' y el propio Jordi Bertran.

"Que los CMA estén saturados quiere decir que los centros no admiten más gente, que no pueden asumir más caídas y, por lo tanto, no se pueden hacer más 'castells'. En cada momento se valorará la situación de los CMA y la 'diada' se retomará cuando vuelvan a estar disponibles", explica Bertran. Si pasados los 90 minutos de parada la situación de saturación persiste, se valorará la suspensión definitiva de la 'diada'.

Una cosa que no cambia es el volumen del dispositivo sanitario, que se ha valorado como adecuado. En los dos centros médicos avanzados habrá hasta 29 personas velando por la salud de los 'castellers' y del público: 12 técnicos de emergencias sanitarias, 12 socorristas, 2 médicos, 2 enfermeros y 1 coordinador técnico de Protecció Civil. Además, habrá 5 ambulancias básicas SVB y una más de apoyo vital avanzado.

La experiencia del 2024 marca el camino

En la 'diada' de Sant Fèlix del 2024, con las mismas 'collas' participantes, se intentaron hasta doce 'castells' de 'gamma extra', considerados los más difíciles de todos, y seis 'castells' más de 9 pisos, también de alta dificultad pero más asequibles para esas 'collas'. De todos estos 'castells' cayeron cuatro y, a pesar de que las lesiones graves no llegan al 6% del total, una de estas caídas provocó un accidente importante en una niña de 8 años de la Colla Vella de Valls. La niña tuvo que ser evacuada con helicóptero e intervenida de urgencia en el Hospital Sant Joan de Déu. El impacto emocional y viral hizo que la 'diada' quedara marcada por el accidente pero se pudo retomar. La niña de Valls se recuperó completamente al cabo de unos días.

"Ese accidente fue muy grave y, como cada año, nosotros analizamos la 'diada' y el dispositivo sanitario. Valoramos que era el adecuado porque funcionó correctamente", explica Bertran, pero asegura: "El problema fue que, en una hora de parada, muchos medios de comunicación nos pedían información, y el público también tenía que saber qué pasaba; vimos que hacía falta más transparencia", por eso han activado este año la posibilidad de la megafonía. "La transparencia es vital y en los 'castells' siempre hay un riesgo, por eso se ha redactado y consensuado el nuevo protocolo y todo el mundo sabrá qué pasa en plaza", dice el 'cap de plaça', que remarca: "Mejor no tenerlo que utilizar".

Sant Fèlix en Vilafranca no es la primera 'diada' que establece un protocolo 'casteller' por la seguridad de las caídas. La Coordinadora de Colles Castelleres, que reúne todas las agrupaciones del mundo 'casteller', tiene una propuesta de pautas para organizaciones y ayuntamientos, y es totalmente obligatorio tener ambulancias en las actuaciones, por pequeñas que sean. En Tarragona y en Valls, también con 'diada' con grandes 'castells', hace años que hay marcados unos protocolos que exigen hospitales de campaña. Casi siempre, por casos de accidentes previos que han hecho replantear los dispositivos.

Otro objetivo de estas normativas, además de la seguridad, es poder completar las 'diadas' hasta el final. Este mismo verano se han dado casos de suspensiones temporales o definitivas de 'diadas' debido a la saturación de los dispositivos médicos o de la retirada de las ambulancias: en Terrassa, a principios de julio, la 'diada' de Festa Major quedó parada durante 45 minutos por una caída de los Castellers de Terrassa, mientras que este pasado fin de semana, la 'diada' de Festa Major de l'Arboç (Baix Penedès) se tuvo que suspender antes de la ronda de 'pilars' porque una caída de los Minyons locales se había llevado las tres ambulancias.