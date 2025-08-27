Activan el plan Ferrocat en prealerta tras interrumpirse la circulación de la R15 por una avería entre Riba-roja y Aragón

Sucesos

Protecció Civil ha activado la prealerta del Ferrocat este miércoles después de interrumpirse la circulación de la línea R15 de Rodalies por un tren de pasajeros averiado en el tramo entre Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) y Faio (Zaragoza), informa en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

Según ha informado Rodalies en su página web, el tren de Zaragoza con destinación a la Estació de França de Barcelona, con previsión de llegada a las 16.54 horas, ha finalizado el recorrido en Nonaspe (Zaragoza) a causa de una avería.

Añade que los viajeros disponen de un servicio alternativo por carretera entre Nonaspe y Tarragona, y del resto de trenes regionales hasta Barcelona.

