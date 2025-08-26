Municipal
Torredembarra licita las obras de recuperación del antiguo matadero municipal por 500.000 euros
El inmueble, del siglo XIX, está degradado y el consistorio quiere recuperar su valor histórico y patrimonial
El Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragonès) ha sacado este martes a licitación las obras de reparación y consolidación del antiguo matadero municipal, por un importe de 506.529 euros, IVA incluido. Los trabajos están financiados por la Diputació de Tarragona y el propio consistorio.
El proyecto quiere parar la degradación del edificio, del siglo XIX, y recuperar su valor histórico y patrimonial, así como adecuarlo para un uso provisional y puntual. El inmueble ocupa 404 m² y tiene una superficie construida de 606 m². Entre los trabajos previstos hay la retirada de elementos con amianto, el refuerzo de estructuras principales y la restauración de elementos arquitectónicos para recuperar el aspecto original, especialmente la fachada de la calle del Nord.
También se generarán espacios diáfanos a las dos plantas con acabados básicos que aseguren el aislamiento térmico y permitan un uso provisional, y se construirá una escala exterior para facilitar el acceso a la primera planta.
Esta primera fase del proyecto permitirá poner en uso el edificio histórico, creando un espacio diáfano que podrá ser aprovechado por las entidades de cultura popular. El concejal de Patrimonio Cultural de Torredembarra, Daniel Pujol, ha remarcado que «queremos garantizar la estabilidad del edificio y recuperar el valor histórico, pero también darle ya una utilidad provisional para que la ciudadanía y las entidades puedan disfrutarlo».
