Una entidad lanza una aplicación para informar de los retrasos de Rodalies a tiempo real: "Queremos convertir las quejas en datos"

Una página web donde poder consultar los retrasos y las incidencias de las líneas ferroviarias de Catalunya, con información a tiempo real, verificada y con consejos para los usuarios de Rodalies: así es el nuevo proyecto impulsado por Dignitat a les Vies, la plataforma de promoción del tren del Camp de Tarragona. El mes de octubre lanzarán la nueva herramienta, con el nombre 'PUNTUAL', ligada a la aplicación 'Transporta'm', que quiere ser de uso diario entre los afectados por las demoras constantes de la red ferroviaria.

"Queremos saber cuántas incidencias hay al día, cuáles nos van a afectar, los minutos de retraso que acumulan cada semana y si vamos a poder llegar en tren a nuestro destino o no", apunta la portavoz de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, en conversación con EL PERIÓDICO. Los datos de la realidad, asegura, serán "demoledores": "Tenemos que sufrir problemas cada dos por tres, y el servicio está cada día más degradado, esto es intolerable", critica Gómez, que vive en Tarragona y trabaja en Barcelona, por lo que se convierte diariamente en una usuaria de Rodalies.

PUNTUAL será un portal web que agrupará las incidencias, los retrasos y los problemas de toda la red de Rodalies con ADIF, mediante datos actualizados y fiables a través de un sistema de volcado de información. Los usuarios diarios y esporádicos podrán acceder a él y, de forma gratuita, consultar las demoras de los trenes. "De momento lo haremos con las líneas de Rodalies, pero la aplicación también te aconsejará de qué tren es el mejor para ti en cada caso", explican desde la entidad. Es decir, cruzará los datos de las diferentes líneas y destinaciones para facilitar la movilidad del usuario.

El nuevo aplicativo dará varias opciones de transporte ferroviario en función de las estadísticas y de la fiabilidad mensual de cada línea, avisará de las posibilidades de llegar tarde o puntual al destino y ofrecerá alternativas a la movilidad. Estará disponible en cuatro lenguas: catalán, castellano, aranés e inglés. Una mejora futura de la aplicación será añadir información sobre el estado de las estaciones de trenes, como los desperfectos y las averías en instalaciones, pero por ahora "esto no ha sido posible porque no hemos tenido la cooperación de Renfe". La aplicación también cuenta con el apoyo de la Plataforma de Promoció del Transport Públic (PTP).

Y totalmente gratis para la gente. "Esto de momento lo pagamos de nuestro bolsillo", explica Gómez, que también avanza que el artífice de la página web no es catalán, sino un holandés estudiante de posgrado que se ha ofrecido a configurar la página de forma voluntaria. PUNTUAL estará enlazado a la aplicación existente, Transporta'm, promovida por profesionales y plataformas y que incluye información de muchas entidades y operadores públicos y privados de Catalunya: desde Rodalies, Renfe y FGC a los transportes del Área Metropolitana de Barcelona. Con menos de cinco meses de vida, Transporta'm está disponible para iPhone y Android y ya tiene más de 51.000 usuarios, según datos internos.

La presentación: el 6 de octubre en Tarragona

"Siempre oímos decir que la gente se agobia con el tren, pero agobiarse es algo abstracto; queremos convertir las quejas en datos para que sean útiles, manejables y cuantificables", apunta Gómez. La plataforma ya impulsó un estudio oficial, realizado por la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, sobre las consecuencias psicológicas de los retrasos de Rodalies, que en sus conclusiones preliminares reveló que provoca un aumento de la depresión, la ansiedad y el malestar entre los usuarios. "La herramienta está creada especialmente para restablecer un derecho básico, el derecho a un transporte digno", aseguran.

La presentación en público de PUNTUAL se llevará a cabo en un acto abierto el próximo 6 de octubre a las 17:00 horas, en el Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Desde las plataformas convocantes, como Dignitat a les Vies y la PTP, han avisado de que será un acto reivindicativo a favor de un transporte público ferroviario de calidad, puntual y seguro, algo que quieren conseguir con la nueva herramienta. Se invitarán también a representantes políticos, y Anna Gómez espera que se convierta en una fuerte imagen "con decenas de alcaldes de Tarragona haciendo presión para conseguir un transporte digno".