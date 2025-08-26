Cortada la circulación de la R13 de Rodalies por un tren averiado entre Salomó y Roda de Berà

La circulación de la línea R13 de Rodalies se encuentra cortada este martes por la mañana por la avería de un tren entre Salomó y Roda de Berà (Tarragonès), según ha informado Protecció Civil, que ha puesto en prealerta el Pla Ferrocat. Según ha detallado Renfe a la ACN, hay seis pasajeros dentro del tren averiado y la previsión es remolcar el tren con otro convoy, con los viajeros en su interior, hasta la estación de Salomó.

El tren averiado había salido de Sant Vicenç de Calders e iba en dirección a la Plana-Picamoixons como parte del servicio lanzadora de Renfe, pero se ha parado en la entrada de la estación de Salomó por una avería. Una vez remolcado el convoy afectado, los pasajeros podrán coger otro tren.

En paralelo, la avería ha afectado también la línea R17, puesto que el tren que se utiliza para remolcar el convoy averiado es el que hace el recorrido entre Tarragona y Salou-Port Aventura.

Desde Renfe se informa que mientras el tren afectado tren no esté operativo se habilitarán buses para poder hacer el trayecto entre Salou, Port Aventura y Tarragona por carretera.