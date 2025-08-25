Sucesos
Una mujer de 82 años muere ahogada en su piscina particular en Cunit
Con esta, se eleva a cuatro la cifra de víctimas mortales ahogadas en piscinas particulares en Catalunya este año
Nueva víctima de ahogamiento durante el verano, este caso en una piscina particular en la población de Cunit (Baix Penedès). Una mujer de 82 años murió este pasado domingo por la tarde en su domicilio, según ha avanzado la prensa local y ha podido confirmar EL PERIÓDICO de fuentes policiales.
El aviso de emergencias del 112 se recibió este domingo, 24 de agosto, a las 19.25 horas, desde un domicilio en Cunit, cuando se solicitó la urgencia por una mujer en su piscina particular. Al llegar al lugar de los hechos con dos unidades terrestres, el Sistema de Emergències Mèdiques (SEM) trató de reanimar a la víctima, sin conseguir salvarle la vida.
Los Mossos d'Esquadra también se desplazaron con varias unidades para realizar las diligencias pertinentes. El cuerpo policial confirma el ahogamiento "sin signos de violencia" por lo que descartan que sea un caso de homicidio.
El caso de Cunit eleva a cuatro las víctimas mortales que se han ahogado este verano en Catalunya en piscinas particulares, desde el inicio de la campaña de baño, el 15 de junio. Ante estas cifras, Protecció Civil recuerda la importancia de mantener una actitud vigilante y responsable en las playas, piscinas y espacios acuáticos interiores, especialmente durante los meses de verano, y que ante cualquier indicio de malestar o dificultad dentro del agua, hay que avisar inmediatamente los servicios de socorrismo o llamar al 112.
