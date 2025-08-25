Jóvenes que viven del turismo de la Costa Daurada: "En pocos meses ganamos dinero para todo el año"

La Costa Daurada luce y reluce en verano como destinación turística de primer orden, con Salou encabezando todos los ránquines y Cambrils en el podio. La gran cantidad de visitantes que reciben se ve compensada con el incremento de la oferta, mayoritariamente con negocios y puestos de trabajo de temporada que se activan en primavera, con la llegada del buen tiempo, y cierran con la marcha de los últimos turistas en octubre.

La naturaleza turística determina también las dinámicas sociales de esta zona de Catalunya, donde especialmente los jóvenes empiezan a trabajar en restaurantes, hoteles, bares, heladerías, chiringuitos o discotecas. Con varios de ellos ha hablado EL PERIÓDICO para conocer cómo viven el hecho de que el turismo les dé trabajo durante unos meses.

"Nosotros vivimos de esto, en unos meses ganamos el dinero para todo el año", explica Eli Peris, del restaurante La Piazza, del Cap de Salou, la zona más turística de Salou. El negocio lleva 40 años en las espaldas y abre siempre desde Semana Santa hasta el puente de octubre, es decir, entre seis y siete meses, dependiendo del calendario. "Hay temporadas buenas y temporadas malas: cuando es buena tenemos que guardarnos el dinero, no podemos despilfarrar porque nunca sabes cómo nos irá a la siguiente", recomienda. "En invierno no abrimos porque no trabajaríamos, no hay público".

Bares, restaurantes, chiringuitos, tiendas y heladerías de Salou son los comercios con una necesidad mayor de trabajadores en verano. / MANU MITRU

En la zona turística de Cambrils, el paseo marítimo y el oeste de la población, la situación es muy similar: en verano la población y las necesidades no tienen nada que ver con las del invierno. Con la diferencia de que Cambrils atrae más visitantes de segundas residencias, y Salou tiene un turismo más vacacional. Rosa Martín, del restaurante A la fresca, también abre en temporada alta, desde Semana Santa, y el resto del año solo abre los fines de semana, excepto en Navidades. Y esto ocurre no solo con los negocios enfocados a los visitantes, también a los de primera necesidad: Pilar Espinola, de la carnicería La Noguera, en una urbanización residencial de Cambrils, también hace años que lo detecta. Ambos negocios llevan más de tres décadas abiertos.

Los tres negocios, de hecho, tienen trabajadores contratados durante los mismos meses de apertura, lo que asegura una gran ocupación en el sector. Según datos del Ayuntamiento de Salou, cerca del 80% de ciudadanos y de familias del municipio trabajan directa o indirectamente en el turismo: ya sea de cara al público, como guías o en el sector de la hostelería o el transporte. "En invierno cae mucho la acrividad"

"En pocos meses hacemos el trabajo de todo el año, esto significa que hay días que trabajamos hasta quince horas o más; realmente los meses de verano son muy intensos, y julio y agosto son lo peor", asegura Espinola. Martín, en la misma línea, asegura que el negocio les da "rentabilidad económica" pero asegura que es porque cierran en temporada baja: "En invierno cae mucho la actividad y no nos saldría a cuenta abrir; hay unos gastos con el negocio abierto que no podríamos ni siquiera cubrir".

Los tres negocios aseguran que se han planteado alargar un poco alguna temporada, dos semanas por delante o por atrás, a veces porque se lo piden los propios clientes. En el caso de la pizzería de Salou, durante dos años llegaron a abrir los fines de semana del resto del año: "Acabas perdiendo dinero, al final son como máximo ocho días al mes con los que no llegas a ninguna parte; y si quieres ofrecer la misma carta de siempre, tienes problemas de comida", dice Peris.

Todos coinciden en asegurar que los respectivos entornos del Cap de Salou y de Cambrils se vuelven "un desierto" en invierno, y que la poca gente que vive allí no es suficiente. Aquí se le añade otro problema, el de encontrar personal que quiera trabajar en verano. "El personal calificado que sale de la escuela de hostelería se va a otros negocios a trabajar todo el año, pero nosotros queremos fidelizar al cliente y por eso necesitamos gente preparada; lo mejor sería enseñar a una persona desde cero y que se quedara mucho tiempo pero no lo conseguimos", explica Peris, que asegura que este es "un gran problema".

"El turismo es un primer paso"

Y de una visión a la otra. En Salou, Cambrils, Vila-seca y Mont-roig es difícil encontrar a alguien que no haya pasado una temporada lavando platos, recogiendo mesas o vendiendo tíques. Los negocios abiertos necesitan personal que trabaje, también y en especial, los fines de semana. Los hay que no requieren una calificación profesional ni académica especial, lo que los hace perfectos para aquellos jóvenes del mercado laboral que buscan su primer trabajo. Camareros, asistentes, recepcionistas y un sinfín de trabajos enfocados al visitante donde, eso sí, se valora mucho el conocimiento de idiomas.

"Es normal que sea así porque los jóvenes tenemos más tiempo libre, buscamos el primer trabajo para ganar dinero y no podemos ofrecer mucha experiencia a cambio; el sector del turismo es un primer paso", asegura Laura Benítez, de 25 años, refiriéndose a mucha gente de su generación. Ella, de Salou de toda la vida, trabajó los veranos desde los 18 en varios establecimientos del centro, entre restaurantes y heladerías, hasta que hace dos años acabó la carrera y pudo buscarse un trabajo estable de lo suyo.

Las playas de la Costa Daurada son uno de los grandes reclamos turísticos del territorio. En la imagen, turistas en Salou, este agosto. / MANU MITRU

"Son etapas, y desde joven, si vives aquí, ya asumes que algún día vas a trabajar de ello", dice. Y se apresura a añadir que "no es algo malo, al contrario, te permite ganar tu propio dinero y valorarlo más". "Todos deberíamos pasar por esto a los 18 años", asegura Benítez. Eso sí, algunos jóvenes consultados no ocultan que, pese a la oportunidad que les supone formarse y ganar sus primeros sueldos, suelen hacerlo de manera precaria: "Lo puedo hacer ahora porque no tengo muchos gastos pero ya sé que no lo haré toda la vida", destaca un trabajador.

"Todo depende del objetivo, yo por ejemplo tengo claro que esto me servirá para pagarme los gastos de la universidad y el carné de coche", señala Pau Guerrero, que acaba de cumplir los 18 años y lo han cogido de recepcionista en un conocido complejo de ocio y deportes del Cap de Salou. Él estará trabajando hasta principios de septiembre, cuando empezará la carrera en la URV de Tarragona. "Entonces dejaré el trabajo de verano y me centraré en los estudios, y quizá el próximo año haga lo mismo", asegura, y añade que muchos de sus amigos del instituto están igual, en este caso, en PortAventura. "Ahora muchos trabajamos, ya se han acabado los veranos de piscina cada día", dice, lamentándose pero sonriendo a la vez.

Guerrero hace broma de algo que es una realidad: en muchos casos el turismo en la Costa Daurada supone el primer trabajo para aquellos jóvenes sin formación que quieren entrar en el mundo laboral y que ganarán sus primeros sueldos. Esto, además, llega a muchos pueblos del entorno, no solo de la Costa Daurada: Pau trabaja en Salou pero vive en Reus y se mueve en transporte público. "Te aseguro que ahora valoro mucho más lo que significa ganarse el dinero", ríe él, y sigue: "Pero por lo menos me lo puedo gastar en mí sin tener que pedirlo". "Al final asumes que eres joven y que toca esto, yo por lo menos tengo claro que no haré esto toda la vida, porque no podría vivir de ello todo el año, pero por ahora me sirve", sentencia el joven.