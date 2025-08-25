El 'boom' hotelero lleva a Salou a desestacionalizar el turismo: "La playa se puede disfrutar los 365 días"

Playa, mar y un parque temático: los atractivos turísiticos de Salou son conocidos en toda Europa. Cada verano, la capital de la Costa Daurada se transforma para dar cabida a miles de visitantes, ansiosos de descanso y desconexión. El Passeig Jaume I se llena de crema solar y parasoles; y los bares, restaurantes y hoteles, de turistas en busca de experiencias nuevas: la ciudad del Tarragonès triplica sus ciudadanos empadronados, cifras que contrastan con la realidad del pueblo en invierno. Siendo uno de los destinos más populares del país, Salou se enfrenta ahora al reto de equilibrar la balanza: turismo sí, pero manteniendo la calidad de vida de sus residentes.

En el horizonte aparece la idea de romper con el tradicional periodo y alargar la época desde los extremos: el Ayuntamiento de Salou y el sector hotelero han detectado que no puede crecer en altura pero sí en anchura. "Ahora las políticas deben ir en la dirección de desestacionalizar la temporada, prolongar los vuelos del aeropuerto e impulsar la creación de producto para atraer la gente en temporada baja; esto nos permitiría tener los hoteles abiertos más tiempo", señala Albert Savé, presidente de la Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de l’Ebre.

Los datos no dejan lugar a dudas sobre el peso de Salou dentro del universo turístico catalán. En 2024, el municipio recaudó 5,6 millones de euros a través de la tasa turística, más de 38 millones tomando como referencia las cifras desde el año 2012. Es la segunda ciudad catalana que más recauda, después de Barcelona, aunque otros municipios de la Costa Daurada como Cambrils y Vila-seca también se cuelan en el ‘top 6’ de la lista.

De hecho, el debate de este impuesto aflora a menudo en una destinación turística como la ciudad del Tarragonès: este pasado febrero, cuando el Govern anunció el incremento de la tasa turística a raíz de un pacto con los Comuns, el alcalde salouense, Pere Granados, aprovechó para reclamar que la recaudación fuera destinada a los mismos municipios. “El turista debe ser responsable pero también solidario con el destino; debe contribuir a financiar el gasto que generan los servicios que se le prestan cuando nos visita", ha afirmado siempre Granados.

Turistas en la calle Zaragoza de Salou, volviendo de la playa y aprovechando el buen tiempo. / MANU MITRU

Salou también destaca por su oferta hotelera. Según la patronal Exceltur, el municipio cuenta con 74.659 plazas hoteleras y se sitúa nuevamente como la segunda del ranquin catalán, solo superada por la todopoderosa Barcelona. Esto, en una ciudad de poco más de 30.400 habitantes, significa una media de 2’5 plazas hoteleras por vecino. La tercera ciudad catalana con más oferta hotelera es Lloret de Mar (La Selva), con más de 53.000 plazas. Según datos del Ayuntamiento de Salou, cuatro de cada cinco salouenses se dedican de forma directa o indirecta al turismo. “Esto demuestra la dependencia del sector que tenemos y por qué el turismo está tan bien visto”, apunta Berta Cabré, desde la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT).

Una destinación de largo recorrido

Dejando los apartamentos turísticos al margen, más del 90% de plazas turísticas que tiene Salou son hoteles, mientras que el resto son de un único camping, uno de los mejor valorados de Europa. Para Cabré, Salou está “en su mejor momento” a nivel hotelero, en el que el sector se ha recuperado después de la pandemia y que ofrece “una altura experiencial de mucha calidad” que la diferencia de su entorno y que se ha vuelto la opción preferida de “un tipo de turista experto que busca un destino sofisticado”. La FEHT engloba agrupaciones como la asociación hotelera que preside Savé, que tiene dos hoteles en Salou y conoce el mercado y la oferta: “Salou es ya una destinación madura y consolidada, a partir de aquí el crecimiento debe ser muy selectivo porque la temporada alta ya roza el completo”.

El modelo de Salou, según explica a EL PERIÓDICO el propio alcalde Granados, es el de la playa y la familia. “A diferencia de Barcelona, que tiene un modelo de turismo de ciudad, Salou ha crecido con el turismo y ya forma parte de nuestro ADN”. Esto demuestra, según Granados, que los problemas derivados de la masificación y la tensión por el turismo que se ven en otras ciudades, no existan en Salou.

Sin embargo, y tras años de crecimiento desmedido de la oferta hotelera y turística de Salou, desde la década de los 60 hasta bien entrado el siglo XX, el municipio empezó a ver las orejas del lobo, siendo el lobo fuera la temporada veraniega y las orejas fueran el límite al crecimiento. Desde hace años, el alcalde Granados y agentes del sector hablan de la desestacionalización de la temporada, es decir, empezar a ofertar durante todo el año y no concentrarlo todo en verano. Esto conlleva cambios de organización, de previsión y de capacidad, pero en el caso de Salou, también de proyección y de modelo, ya que este es el origen de la estacionalidad: “El turismo de Salou no es estacional por el clima sino por el modelo familiar; las familias se van de casa cuando los niños tienen vacaciones escolares, y esto siempre es en verano”, señala Granados.

Romper con la estacionalidad, el reto pendiente

El paso más reciente que se ha hecho es en la línea de abrir todo el año, desde hoteles y campings a restaurantes y servicios. Desde hace unos años, la temporada alta del municipio empieza antes de la Semana Santa y se alarga más allá del mes de septiembre, y el objetivo es ampliarla desde marzo a noviembre. Y para encontrar otro cambio hay que mirar al aeropuerto de la región, el de Reus: “Sin movilidad no hay turismo, así que estamos trabajando para que la temporada de vuelos internacionales desde Reus empiece antes y termine más tarde”. Es decir, Salou ha crecido tanto en verano que ya no puede hacerlo más, y por eso se fija en otras temporadas del año.

Los hoteles representan la práctica totalidad de la oferta de alojamientos turísticos de Salou (Tarragonès). / MANU MITRU

“Los vuelos fuera de temporada nos permitirían abrir más meses. Este es un gran esfuerzo pero es el objetivo que necesitamos porque no podemos crecer más en temporada alta”, asegura Savé. Cabré, por su parte, también aplaude las políticas del municipio: “Tenemos que ofrecer una experiencia diferenciada y generar atractivo para captar la atención del visitante; los resultados ya se están viendo poco a poco”.

Otros elementos, como el impulso a los eventos deportivos fuera de temporada, tanto de salud como de competición, o la reivindicación de la historia y la cultura del municipio —este año, Salou es capital de la cultura catalana— también son pasos para conseguir actividades y visitas todo el año. “El sol y la playa son muy atractivos pero no son suficientes, trabajamos para demostrar que la playa se puede disfrutar los 365 días del año porque también es una fuente de natura y de salud”, explica el alcalde.

Y, cómo no, la proximidad de Salou con PortAventura, que abre varios meses al año, fuera de temporada, y con Tarragona, Reus, las montañas de Prades y el Priorat y el Delta del Ebre son alicientes que impulsan al municipio como epicentro de un entorno atractivo para los turistas.

Un parque hotelero que se ha puesto “al día”

Otro diferencia que ensalza Salou como uno de los mejores destinos turísticos de Europa es la modernización del parque hotelero. Con edificios construidos en ese incipiente Salou turístico de los 60 se hacen obligatorias las remodelaciones arquitectónicas y la actualización de la oferta. Hasta el punto, indica Savé, que la renovación de los últimos años abarca “toda la planta hotelera”. “Solo con una vuelta por la zona turística se ve la modernización de los edificios, los servicios y la oferta de los alojamientos, con unas inversiones que a veces son millonarias; la tendencia que llevamos es la correcta”.

Es algo con lo que la presidenta de la FEHT coincide: “La sostenibilidad y la innovación tecnológica han sido claves y ahora podemos decir que somos una destinación actualizada y adaptada, un destino moderno que se ha puesto al día”. “Tenemos muchos competidores a nivel europeo y Salou se debe diferenciar con la calidad turística, que se demuestra con el entorno pero también con el nivel del alojamiento”, asegura Cabré.

En definitiva, Salou está aplicando unos cambios, ya sean estéticos, de servicios, de calendario o de funcionamiento, con los que quiere mantenerse en la cresta de la ola turística; y que, una vez ocupado el sector del sol y playa, tiene que fijarse también en la cultura, la gastronomía y el deporte. En un municipio que tiene el turismo "hasta en el ADN" y que, según los indicadores, está lejos de tensionarse como otras zonas de Catalunya, el reto ahora es cómo seguir creciendo.

Unos cambios que también llegarán a la ciudadanía residente de Salou y a los trabajadores del sector turístico y de servicios, que en el municipio son cerca del 80% del total. “Queremos un Salou sostenible a nivel medioambiental pero también a nivel económico y social; tiene que haber economía todo el año y que las personas puedan trabajar todo el año y no solo de forma estacional”, zanja Granados.