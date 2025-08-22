Sucesos
Reus impulsa la mediación de conflictos en el ámbito social: la Guàrdia Urbana gestiona 157 casos en un año
En 2024, más de 300 personas usaron el servicio de mediación de la policía local
La ciudad de Reus se fija en la mediación como método de resolución de conflictos, y en especial, los centrados en el ámbito social. La Guàrdia Urbana de Reus gestionó el pasado 2024 un total de 157 casos, por lo que la unidad de mediación de la policía local se ha convertido en un "referente de ciudad" para solucionar disputas entre ciudadanos.
La Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes de la Guàrdia Urbana de Reus (UMIRC) es la encargada de estos trámites, es una unidad específica dentro del cuerpo policial diseñada para identificar y analizar los ámbitos de conflicto. Entre los cuales destaca el incivismo o la intolerancia, aunque también existen casos de vecindarios o en los centros escolares. La UMIRC también está preparada para diseñar acciones preventivas pensadas para hacer disminuir la percepción de la inseguridad en las calles.
De los 157 casos gestionados por la unidad local, la gran mayoría, unos 125, se centran en las relaciones entre comunidades de vecinos, conflictos en la calle y la convivencia ciudadana como ámbito de trabajo. También destacan los conflictos en el ámbito escolar y en centros educativos, con 14 casos, y la resolución de conflictos en situaciones familiares, con 12 casos. En conjunto, el año pasado pasaron por el servicio de mediación un total de 307 personas, la mayoría de entre 31 y 65 años, y en menor medida, de entre 13 y 18.
La acción preventiva
La UMIRC trabaja de forma coordinada con el resto de unidades de la Guàrdia Urbana de Reus, además de las diferentes regidurías municipales de forma transversal. Según indica el Ayuntamiento de Reus, la unidad lleva a cabo "funciones de análisis e identificación de los ámbitos de conflicto", como el civismo, la intolerancia, la mediación, el racismo, la violencia de género y la multiculturalidad.
También se centra en funciones de "diseño y ejecución de acciones preventivas para reducir la percepción de inseguridad, planificación de las intervenciones correctivas desde una perspectiva interdisciplinaria y la difusión de programas, proyectos y acciones preventivas entre la ciudadanía".
La Guàrdia Urbana de Reus tiene "un papel importante en la prevención y en la respuesta contra los actos incívicos", ya que desde la unidad de mediación se realiza "un trabajo técnico y sistemático de contactar y conocer tanto los grupos conflictivos como las asociaciones de vecinos para canalizar sus inquietudes y necesidades", apuntan desde el consistorio. De este modo, indican, se establece una relación permanente "que sirve de punto de referencia para tratar los problemas y desarrollar un seguimiento constante y actualizado" como tarea preventiva de situaciones con riesgo de conflicto social.
