Detenido el presunto autor de 2 robos en establecimientos de Amposta (Tarragona)

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 39 años como presunto autor de dos robos con violencia e intimidación en establecimientos comerciales de Amposta (Montsià), informa el cuerpo policial en un comunicado este viernes.

El primero de los hechos sucedió el pasado 16 de agosto, cuando el ahora detenido presuntamente accedió al interior de un estanco y amenazó a la trabajadora para que le entregase 740 euros en metálico. El segundo hecho se produjo pocos días después, el 20 de agosto, cuando entró en un comercio de la localidad exhibiendo un arma blanca, y exigió todo el dinero de la caja registradora, llevándose finalmente varios billetes de 10 y 20 euros y monedas.

La investigación de los Mossos d'Esquadra concluyó que el autor de ambos robos había sido la misma persona, entre otras cosas porque utilizó la misma ropa en sendos episodios. El sospechoso, que acumula numerosos antecedentes policiales, fue localizado y detenido el 21 de agosto y este viernes ha pasado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Amposta.