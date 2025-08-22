Sucesos
Detenido el presunto autor de 2 robos en establecimientos de Amposta (Tarragona)
La policía lo identificó al ladrón, que acumula numerosos antecedentes policiales, porque utilizó la misma ropa en ambos episodios
Seis heridos, cinco por arma blanca, en una pelea multitudinaria en Amposta (Tarragona)
Europa PressEuropa Press
Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet. Consolidada como una de las mayores agencias del país,8 difunde mayoritariamente en castellano durante las 24 horas del día y cuenta con corresponsalías en todas las comunidades autónomas de España.
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 39 años como presunto autor de dos robos con violencia e intimidación en establecimientos comerciales de Amposta (Montsià), informa el cuerpo policial en un comunicado este viernes.
El primero de los hechos sucedió el pasado 16 de agosto, cuando el ahora detenido presuntamente accedió al interior de un estanco y amenazó a la trabajadora para que le entregase 740 euros en metálico. El segundo hecho se produjo pocos días después, el 20 de agosto, cuando entró en un comercio de la localidad exhibiendo un arma blanca, y exigió todo el dinero de la caja registradora, llevándose finalmente varios billetes de 10 y 20 euros y monedas.
La investigación de los Mossos d'Esquadra concluyó que el autor de ambos robos había sido la misma persona, entre otras cosas porque utilizó la misma ropa en sendos episodios. El sospechoso, que acumula numerosos antecedentes policiales, fue localizado y detenido el 21 de agosto y este viernes ha pasado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Amposta.
- Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada por IA
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- Una pérdida de DNI en Barcelona acaba en suplantación de identidad y una deuda de 30.000 euros con el banco
- Castelldefels y Gavà trabajan para recuperar la normalidad tras las fuertes lluvias e inundaciones
- Castelldefels informa sobre qué hacer en caso de encontrarse una tortuga en la playa: 'Estamos en temporada de nidificación
- El juez Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez y su asistenta tras sus declaraciones en septiembre
- Òmnium llama a los territorios en los que se habla catalán a hacer piña para lograr que sea lengua oficial en Europa
- Primer semestre de guerra arancelaria: las ventas de España a EEUU caen el 5% mientras que las importaciones suben el 10%