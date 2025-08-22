Un ayuntamiento catalán suspende un rodaje a un cineasta tarraconense acusado de agresión sexual a una menor

El Ayuntamiento de l'Escala (Alt Empordà) ha suspendido la colaboración con el director de cinema tarraconense Martí Guarch, según ha indicado este viernes en un comunicado, "hasta que se aclaren los hechos que lo implican en una denuncia por un presunto delito de agresión sexual a una menor". Esto significa romper las relaciones con el director, que se encontraba rodando la película 'Emporion' en el municipio gerundense. En 2023 fue acusado y encarcelado por, presuntamente, haber agredido sexualmente a una menor de 12 años de forma continuada.

Desde el consistorio de l'Escala aseguran ser conscientes de "la importancia de respetar la presunción de inocencia", pero "ante la gravedad de la acusación" han tomado las medidas inmediatas "por prudencia e interés público", han señalado en el texto. Precisamente, este pasado martes se presentó el rodaje de la nueva película, producida por La Devesa de Tor, que estaba previsto grabar en ubicaciones del municipio gerundense como el Museu de l'Anxova i de la Sal.

Este equipamiento museístico, entre otros, eran hasta este viernes espacios cedidos por el Ayuntamiento de l'Escala para la película, pero ahora el consistorio ha cortado cualquier colaboración con el director tarraconense. Fuentes del ayuntamiento señalan que desconocían las acusaciones contra Martí Guarch hasta el anuncio público del inicio del rodaje. De hecho, según apunta la ACN, una entidad del pueblo, Fem Sororitat, emitió un comunicado al considerar "inadmisible" el hecho de "dar altavoz, espacio y legitimidad pública a una persona investigada por un presunto delito tan grave".

Al tener conocimiento del proceso judicial, iniciado en 2023 tras la denuncia de la menor, el Ayuntamiento de l'Escala ha decidido suspender toda colaboración con Guarch y el equipo de rodaje hasta que "se aclaren los hechos" que implican al director en una denuncia por un presunto delito de agresión sexual de manera continuada. Esta colaboración consistía en la cesión de espacios y en estar presentes en la presentación del proyecto de la película, este pasado martes.

"El consistorio rechaza de forma absoluta cualquier agresión sexual, en especial las que afectan a la infancia y la adolescencia; y actuará en coherencia con el compromiso en contra de las violencias machistas", han remarcado. El Ayuntamiento de l'Escala también ha anunciado que ha consultado a sus servicios jurídicos la posibilidad de establecer sistemas para detectar situaciones similares en futuras colaboraciones.

El tribunal ve "indicions sólidos"

En marzo de 2023, los Mossos d'Esquadra detuvieron al director de cinema después de recibir una denuncia por, presuntamente, haber agredido sexualmente a una menor de 12 años a lo largo de dos años. La niña había participado en proyectos de Guarch y fue su alumna durante dos años en la escuela que el cineasta había fundado en Alcover (Alt Camp), de donde es originario.

Inicialmente, una jueza de Valls decretó prisión provisional para Guarch, pero tres meses después la Audiència de Tarragona lo dejó en libertad con cargos tras el pago de una fianza de 25.000 euros. A pesar de esto, el tribunal indicaba que había "indicios sólidos" de que el cineasta había agredido sexualmente a la denunciante, pero valoró que había disminuido el riesgo de fuga por su arraigo en su población.

Desde este verano, Martí Guarch se encontraba en el Alt Empordà, rodando su nueva película, 'Emporion', que se inspira en obras de Salvador Dalí. La ACN recoge la presentación que tiene Guarch en su propio perfil de Instagram, donde se define como un "director de cine al que le han destrozado la vida". Su abogada, Noelia Rebón, también ha pedido respetar su presunción de inocencia: "Las acusaciones no verificadas pueden tener consecuencias graves, perjudicando tanto al investigado como la integridad del sistema judicial".