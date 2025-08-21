La traductora y actriz Viviana de Salvador será la pregonera de las fiestas de Santa Tecla 2025 de Tarragona

Viviana de Salvador, nacida en Francia el 1958, será la encargada de pronunciar el pregón de las Fiestas de Santa Tecla este próximo septiembre. La futura pregonera está arraigada en la ciudad, concretamente en el barrio de Sant Salvador, está implicada en varias entidades sociales y culturales de Tarragona y ha trabajado en el mundo de la traducción. La lectura del pregón, como cada año, será el día 21 de septiembre por la tarde, en la plaza de la Font, y dará el pistoletazo de salida de la fiesta mayor de Santa Tecla.

El anuncio de la pregonera de este año lo ha hecho el Ayuntamiento de Tarragona en un comunicado, donde explica también la implicación de De Salvador en la ciudad. La pregonera nació en Francia durante el exilio de sus padres, y se trasladó a Tarragona el 1970 con su familia y se instaló en el barrio de Sant Salvador. En el texto publicado, el consistorio señala que De Salvador ha puesto en marcha "varias actividades a Sant Salvador, donde no ha dejado nunca de vivir y donde nacieron y crecer sus dos hijos".

La pregonera también ha formado parte de la Associació de Veïns de Sany Salvador, desde donde trató de solucionar los problemas que tenía el barrio con el acceso a la cultura y la participación, y también ha colaborado con el Menjador Social de Café i Caliu. De Salvador, que domina el castellano, el inglés, el francés y el italiano, además del catalán, también ha sido traductora e intérprete, pasando por varios lugares, entre los cuales destaca el Hospital Joan XXIII de Tarragona, ayudante en la comunicación entre médicos y pacientes. Actualmente, pertenece al grupo de teatro Antagonista y al grupo de reconstrucción histórica romana Thaleia.

Viviana también ha colaborado durante años con el Diario de Tarragona, en el apartado de tribuna, con toda una serie de artículos sobre sociedad, religión y cultura. Y estos meses se ha visto implicada en el documental 'Roma Pura, Lorca a Tarragona (1935), donde interpretó el papel de Margarida Xirgu. En esta pieza audiovisual, la actriz revive la entrevista que su abuelo, Lluís de Salvador, hizo al poeta granadino Federico García Lorca durante su estancia a Tarragona al 1935 y de la cual este año se cumplen 90 años.

Una educación republicana

Su madre era la actriz tarraconense Montserrat Salvador, Creu de Sant Jordi, que murió el pasado mas de mayo y que había protagonizado varias series catalanas; mientras que su padre era el director de teatro Esteve Polls. Su abuelo materno era el republicano Lluís de Salvador, periodista que dirigió el Diario de Tarragona. El Ayuntamiento señala que su familia "le comunicó unos valores que siempre lo han acompañado, especialmente los de su abuelo, de izquierdas y de ideario republicano, con un enfoque independiente y personal de los hechos".

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacado “la trayectoria de Viviana de Salvador en entidades de la ciudad” y ha puesto en valor “su compromiso social y cultural, como también el de su abuelo y de su madre”. La lectura del pregón de Santa Tecla se llevará a cabo, como cada año, el 21 de septiembre, a partir de las 18.30 horas. El pregón se podrá seguir desde la plaza de la Font porque se pronunciará desde el balcón del Ayuntamiento, en un formato de acto abierto a la ciudadanía que se inició hace unos años. Al acabar el acto, se tirarán las tradicionales 21 salvas y se dará paso a la Tronada del Pregó, para dar la bienvenida a las fiestas de Santa Tecla.