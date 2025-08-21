Turismo
Tarragona instalará sensores para cuantificar el flujo de turistas y detectar posibles inundaciones
En total, serán 28 sensores instalados por toda la ciudad
TURISMO | La ciudad de Tarragona será declarada Destino Turístico Inteligente
El Ayuntamiento de Tarragona ha licitado el suministro e instalación de veinte sensores para cuantificar el flujo de turistas y ciudadanos y estudiar la itinerancia en determinados puntos de interés de la ciudad, y ocho sensores más para monitorizar y mesurar los niveles de agua de forma que se pueda predecir el riesgo de inundaciones y anticiparse a crecimientos de agua.
Según ha anunciado el consistorio este jueves por la tarde, el contrato se licita por 474.236 euros. La actuación forma parte del proyecto Destino Turismo Inteligente, una declaración que se anunció que se recibiría este pasado mas de enero. La instalación de todos los sensores tiene que estar lista antes del verano del año que viene.
La concejal de Turismo del consistorio, Montse Adan, defiende que los datos que se conseguirán son "esenciales para tener una planificación sostenible del turismo en Tarragona" y mejorar la desestacionalización y la convivencia de los ciudadanos y los turistas, de tal manera que "se da un paso más hacia la digitalización, poniendo el enfoque en la tecnología como elemento clave y de servicio a los tarraconenses".
El Ayuntamiento de Tarragona también implantará seis cajeros ciudadanos de autoservicio en oficinas municipales. Estos quioscos estarán en la Rambla Nova, Sant Pere i Sant Pau y en Ponent, en la Oficina Municipal de Turismo, la Antiga Audiència y del Teatre Tarragona. Todos los cajeros dispondrán de servicios enfocados a la ciudadanía como el pago de impuestos, autoliquidaciones, cita previa, así como la compra de entradas de eventos.
