Los campesinos del Camp de Tarragona arrancan los avellanos muertos por la sequía y buscan cultivos alternativos más resistentes

Los campesinos del Camp de Tarragona han empezado a arrancar los avellanos muertos por la sequía de los últimos tres años. Unió de Pagesos calcula que podría haber 1.800 hectáreas afectadas. Uno de los damnificados es Josep Zacaries, agricultor y presidente de la cooperativa de Riudoms (Baix Camp). Explica a la ACN que tendrá que arrancar unos 2.500 avellanos que corresponden a 8 hectáreas. Representa el 60% de los árboles que tiene en las fincas y asegura que esta situación les ha provocado "mucho sufrimiento".

Según el Departamento de Agricultura, 33 agricultores de la demarcación de Tarragona han pedido las ayudas destinadas a la recuperación de los cultivos leñosos, mayoritariamente avellanos. Zacaries, pero, no sabe si los volverá a plantar, puesto que es un cultivo "muy sensible a la sequía".

Este jueves una excavadora entraba en una de las fincas de Zacaries para arrancar los avellanos muertos por la sequía de los últimos años. Asegura que está "desanimado" y que esta situación los ha provocado "mucho sufrimiento". Dice que los árboles están secos desde finales de 2023 y que ya se podrían haber arrancado entonces, pero han estado esperando unas ayudas del Departamento de Agricultura que no se publicaron hasta el mes pasado, y que tener así el trozo provocaba riesgo de incendio y de plagas. También destaca el factor "psicológico", el "desgaste" que han sufrido. "Profesionales o jubilados, personas que quieren su oficio que han tenido que ver durante dos años las fincas en este estado", lamenta.

Es el primer terreno que limpia y calcula que tendrá que arrancar el 60% de su plantación, 8 hectáreas de avellanos, unos 2.500 árboles. El Departamento de Agricultura sacó una línea de ayudas destinada a las inversiones para la recuperación del potencial productivo de los cultivos leñosos afectados gravemente por la sequía durante los años 2023 y 2024, a pesar de que las ayudas todavía no se han resuelto y, por lo tanto, no todos los 33 campesinos que se han presentado serán beneficiarios. Está destinado a profesionales del sector que han sufrido una pérdida de más del 30% de la producción los últimos años, y cubrirá al 100%, las actuaciones de arranque y replantación, entre otras acciones como movimientos de tierra, sistemas de tutoraje e instalaciones de riego.

1.800 hectáreas afectadas

El campesino de Riudoms explica que los árboles a finales del 2023 ya estaban muertos. "No teníamos que llegar que llegar a los dos años y medio" para arrancarlos, remarca mientras carga contra el exceso de burocracia. Zacaries también lamenta que estas ayudas no se hayan hecho extensibles a todos los agricultores y solo se hayan podido acoger los profesionales. Cree que solo se llegará a un 10% de los afectados, cubriendo unas 100 o 200 hectáreas de las 1.800 que podría haber, según Unió de Pagesos, mayoritariamente en el Baix Camp y en el Tarragonès.

"Esto va en contra del territorio", dice, puesto que en el Camp de Tarragona hay pequeñas fincas, muchas de ellas de agricultores jubilados o aficionados. En este sentido, pide a las administraciones (Generalitat, Diputación de Tarragona, consejos comarcales y ayuntamientos) que hay que "trabajar" para tener el "territorio aseado". Es decir, que se puedan arrancar todas las plantaciones que ya no producen y plantar nuevos cultivos.

Apertura de una "nueva etapa"

Zacaries dice que hoy "empieza una nueva etapa" a la espera de poder hacer nuevas plantaciones el próximo año. También señala que los agricultores esperan el agua regenerada de la depuradora de Reus, pero avisa que si no disponen del agua antes del previsto (2027), ya no quedarán campesinos. "Llegará el agua, pero no habrá nadie que la vaya a buscar porque no podremos aguantar esta situación", vaticina. Hoy por hoy, el agua regenerada no es apta para los avellanos, puesto que tiene un índice de conductividad demasiado elevado.

El presidente de la Cooperativa de Riudoms indica que todavía no sabe qué plantará ahora. "El avellano ha demostrado ser un cultivo muy sensible a la sequía, y en esta zona todavía no hemos salido de ella, tenemos los pantanos vacíos", apunta. Se trata de un territorio que depende del agua del pantano de Riudecanyes y que los últimos años se ha situado a niveles ínfimos.

"El que no puedo hacer es que vuelva a pasar el mismo dentro de unos años, y que el avellano se vuelva a morir", dice Zacaries. Una de las opciones es el olivo. "Tenemos que buscar un cultivo reticente en la sequía". A la espera de decidir qué plantan, el campesino explica que, sea cual sea, habrá que esperar entre siete y ocho años para que la finca sea rentable. Ahora habrá que abrir otra carpeta, la de posibles ayudas por la caída de productividad en el sector de la avellana.