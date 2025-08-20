Tarragona tumba un último intento para impedir la formalización del nuevo contrato de la limpieza

El Ayuntamiento de Tarragona ha anunciado este miércoles que ha rechazado una solicitud de la empresa FCC para evitar que se formalice el contrato de la basura y la limpieza pública con Urbaser, como marca el concurso público y como se aprobó en el pleno del consistorio. Cada vez se va aclarando más el proceso y ya se ve la luz al final del túnel: tras dos décadas con un contrato prorrogado, el Ayuntamiento ya aspira con tener firmado el nuevo a lo largo de las próximas semanas.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, FCC Medio Ambiente SAU presentó este mes de agosto una solicitud para conseguir que la administración local "se abstenga de ejecutar el acuerdo del consejo plenario" del pasado mes de abril, por el que se entregaba el contrato de 234 millones de euros a Urbaser, y por lo tanto, que no se llegue a formalizar. La empresa presentó la solicitud a través de un escrito en formato de aviso, anunciado que tiene la intención de interponer un recurso contencioso para la suspensión del proceso.

Según indican fuentes del Ayuntamiento, las próximas semanas, sin concretar fecha todavía, se formalizará el contrato definitivo, lo que da poco tiempo a FCC para presentar un último recurso. El consistorio apunta que la solicitud de la empresa es "el último intento a la desesperada" para avisar de un recurso que, por ahora, no se puede presentar, ya que el Tribunal Català de Contractes está cerrado en agosto, y por eso ha remitido un aviso a la administración pública para avisar de sus intenciones.

El Ayuntamiento de Tarragona ha desestimado precisamente esta petición, enfría las posibilidades y el recorrido del futuro recurso de FCC, y ha señalado que "no nos encontramos ante los supuestos de suspensión del artículo 117 de la Ley 39/2025". El consistorio remarca que “la interposición de un recurso contra la resolución del Tribunal Catalán de Contratos del Servicio Público que levanta la suspensión no implica la suspensión del procedimiento de contratación y, en este sentido, lo ha confirmado el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales”.

Por otro lado, la jurisprudencia del Tribunal Supremo “reconoce que en aquellos supuestos en que sea en vía administrativa o en vía contencioso–administrativo no quepa recurso al ser cosa enjuiciada o firme administrativamente, no opera la obligación de resolver respecto de las pretensiones relacionadas con la cosa enjuiciada, al ser una situación ya consolidada sobre la que no procede ningún pronunciamiento”.

Este aviso de FCC llega pocas semanas después de que el tribunal anunciara, el último día antes de las vacaciones, que desestimaba los recursos presentados y que daba vía libre para adjudicar el contrato a Urbaser y cumplir con la resolución del pleno municipal del 24 de abril.