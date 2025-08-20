Tarragona salda las fiestas de Sant Magí con 57 identificaciones, 4 detenciones y una navaja requisada

Tarragona cerró este martes por la tarde la fiesta mayor de Sant Magí, iniciadas desde el 8 de agosto. Según el balance provisional de la Guàrdia Urbana de Tarragona, en el dispositivo conjuntos con los Mossos d'Esquadra que se llevó a cabo la noche del 18 de agosto, la verbena de Sant Magí, se registraron un total de 57 identificaciones y 4 personas detenidas por diversos delitos. Entre el material requisado destaca también una navaja de 25 centímetros.

Según ha avanzado el Diari de Tarragona, los delitos que se imputan a las cuatro personas detenidas son: uno por hurto de teléfono móvil, dos contra la salud pública y a un hombre más por agresión a una menor. Las detenciones se llevaron a cabo durante la noche del 18 al 19 de agosto, que concentra los conciertos más masivos en el centro histórico de la ciudad. Los Mossos d'Esquadra detuvieron a tres de esas personas, y la Guàrdia Urbana a la cuarta, dentro del dispositivo conjunto de seguridad.

Como ya se había anunciado en los días previos a la fiesta mayor, la Guàrdia Urbana había preparado un gran dispositivo para asegurar la seguridad de los actos nocturnos y mejorar la sensación de protección de los asistentes. En este caso, los agentes se colocaron durante gran parte de la noche en la Rambla Vella con la calle Sant Agustí, la plaza de la Unesco y el portal del Roser, es decir, los accesos más importantes a la Part Alta, punto de las dos verbenas multitudinarias: la de la plaza de la Font y la de la plaza del Rei.

El dispositivo especial de seguridad y movilidad de la Guàrdia Urbana de Tarragona quería asegurar "el buen funcionamiento de los actos programados y la convivencia ciudadana" de las fiestas de Sant Magí, por eso la policía tarraconense reforzó la cobertura en los actos culturales y festivos con más afluencia de gente. Además, se aumentó el número de agentes en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, en especial, la Part Alta.

El dispositivo, apuntaron desde la Guàrdia Urbana, se planifico y ejecutó "con una visión global y coordinada, teniendo en cuenta las características de las fiestas". La voluntad de la policía era "garantizar que todos los actos se celebraran con normalidad y respeto, contribuyendo así a generar un ambiente festivo seguro".