Vivir bien en Tarragona: este es el sueldo que necesitas para llegar a fin de mes sin problemas

Para muchos, comprar una vivienda se ha convertido en un lujo inaccesible: los altos precios y las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes para acceder a una hipoteca imposibilitan la emancipación.

Y estos datos se reflejan en las cifras publicadas por el Eurostat de 2022, que recoge que, de media, en España los jóvenes se emancipan a los 30,3 años de edad, un dato que sobrepasa ampliamente los 26,4 años de la Unión Europea, y que registra la cifra más alta de las últimas dos décadas.

Es más, según la última edición del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, solo el 15,2% de las personas jóvenes vive fuera del hogar familiar, el peor dato registrado en un segundo semestre desde que se comenzó a registrar en 2006.

Compartir vivienda

En el caso de comprar una casa, la persona joven debe dedicar todo su sueldo de casi cinco años (sin gastar un solo euro) para poder pagar la entrada del piso y después dedicar el 85,5% de su salario mensual a pagar las cuotas de la hipoteca.

Asimismo, muchos jóvenes optan por alquilar. Sin embargo, Catalunya es una de las cuatro autonomías, junto con Canarias, Madrid y Baleares, en las que alquilar una vivienda en solitario implica gastar más del 100% del salario percibido.

Por este motivo, el 87% de los jóvenes emancipados en España se ven obligados a compartir vivienda con otras personas.

La segunda provincia más barata

Y es que el precio del alquiler en Catalunya se sitúa en los 18,7 euros/m2, por lo que un piso de 70 m/2 costaría unos 1.309 euros al mes. Es más, este problema se acentúa en la ciudad de Barcelona, donde el alquiler ya alcanza los 23,4 euros/m2 (1.638 euros al mes).

Ante estos precios desorbitados, muchos jóvenes deciden salir de Barcelona en busca de un hogar más asequible.

De hecho, Tarragona es la segunda provincia de Catalunya con precios más baratos tanto de compra como de alquiler, por debajo de Lleida.

Allí, el arrendamiento se encuentra en los 10,0 euros/m2. En la ciudad este precio se incrementa, llegando hasta los 11,4 euros/m2, es decir, un inmueble de 70 m/2 costaría 798 euros al mes, aunque sigue estando muy por debajo de la media catalana.

Un precio alto

En el caso de comprar una vivienda, el metro cuadrado se sitúa en los 2.111 euros, por lo que un piso de 70 m/2 costaría alrededor de 150.000 euros.

Sin embargo, lo recomendable, según los expertos, es no dedicar más de un 30% o 35% de los ingresos al alquiler. Pero, para poder vivir en un piso de 70 m2 en Tarragona, destinando únicamente el 30% del salario mensual al alquiler, se debería cobrar 2.660 euros; entre dos personas, la cifra bajaría a 1.330 euros.

Aunque sea un precio más bajo que el necesario para vivir en la capital de Catalunya o en sus municipios más cercanos, sigue siendo un dato alto, puesto que el salario más frecuente en España, según el INE, es de algo más de 1.112.50 euros al mes, teniendo en cuenta las doce pagas y las dos extras.