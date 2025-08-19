La Colla Jove de Tarragona vence el mito del 'pilar de 8' en la plaza de les Cols en un histórico Sant Magí

"Histórico" con todas las letras porque lo que ha pasado este martes en la plaza de les Cols de Tarragona hacía 147 años que no se veía. El 'pilar de 8 amb folre i manilles' se ha podido descargar en una plaza mítica del mundo 'casteller', donde solo pueden actuar las 'collas' tarraconenses, y ha sido por parte de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que ha firmado una impecable actuación de 'gamma extra' y uno de los mejores registros completos a la diada de Sant Magí.

Y si el pilar es el titular indiscutible de la jornada, otros hitos importantes destacan en un 19 de agosto espléndido: el primero '3 de 8' cargado de los Xiquets del Serrallo y el '5 de 8' de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau. Por su parte, los Xiquets de Tarragona han resuelto los retos a medias y han marchado con un mal regusto de boca.

Para entender este Sant Magí se tiene que empezar a explicarlo por el final. La Jove de Tarragona, que había estrenado la 'gamma extra' hace menos de tres semanas en Vilanova, ha conseguido aquello que parecía imposible: descargar el 'pilar emmanillat' en la plaza de les Cols. La plaza tiene un pronunciado pendiente y un sistema de colocación particular que añade dificultades a la hora de hacer 'castells'. Esta vez, los de la camisa lila han redoblado la apuesta y han querido enfocar el pilar hacia la Catedral, hacia las escaleras, jugando con la frontalidad y la estética del entorno. Este hecho añade dificultad a la gesta porque los 'pilaners' no tienen una referencia visual próxima. Pero la potencia 'pilanera' de la Jove, como pocas en el mundo 'casteller', ha permitido ver un 'pilar de 8' con una defensa inexplicable, titánica e impresionante de la estructura. La colla entera se ha abandonado a una euforia desatada y merecida.

El otro 'castell' de 'gamma extra' también ha estado por parte de los lilas, que han completado un perfecto '2 de 9 amb folre i manilles' en segunda ronda, el segundo del curso y con un control impresionante de todo el 'castell'. Lo han acompañado todo del '3 de 9 amb folre' y el '4 de 9 amb folre' para revalidar la mejor marca de la temporada y que los pone en el trampolín para hacer más de un paso adelante en los compromisos de alto nivel que los quedan este agosto con las mejores 'collas' del panorama 'casteller': el Catllar, l'Arboç y Sant Fèlix.

El '5 de 8' de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau / ACN

Éxitos repartidos de verdes, azules y 'ratllats'

En términos de resultados finales, la segunda 'colla' han sido los de Sant Pere i Sant Pau, que han firmado la mejor actuación del año y una de las mejores de su historia. Ya en primera ronda han estrenado el '5 de 8', conocida como la 'catedral' de los 'castells', una estructura de una alta dificultad técnica. El 'castell' se ha tenido que trabajar, pero los de la camisa verde lo han podido ganar por segunda vez en su historial, después del que descargaron en el Concurs de Castells del año pasado. Han cerrado con el '3' y el '4 de 8', de ejecución lenta y segura, para pensar en más retos de cara a Santa Tecla, en septiembre.

Otro estreno histórico es el que han protagonizado los Xiquets del Serrallo, al cargar su primer '3 de 8'. La gesta es inmensa, teniendo en cuenta que son una 'colla' que no han descargado nunca un 'castell de 8', y que el último logrado es de hace casi doce años. En primera ronda habían completado un buen '5 de 7' y en tercera ronda, un '7 de 7' estrenado hace menos de una semana, aparcando otros 'castells' más grandes quizás para citas próximas.

Y de la cara a la cruz, es la diada que han protagonizado los Xiquets de Tarragona, con un buen inicio, donde han estrenado el '2 de 8 amb folre', un castillo que no completaban desde hacía dos años. Con todo en su lugar, los 'matalassers' han apostado por el primer 'castell de 9 del año, el '4 de 9 amb folre', apenas el día que se cumplía un año del último descargado, pero que no ha hecho justicia a los buenos ensayos que hacen y que ha caído prematuramente y sin avisar antes incluso de presentar batalla. Con la primera caída del año, los Xiquets han querido reconducir la diada con los básicos de 8, pero han tenido un nuevo tropiezo al dejar cargado el '3 de 8'. Han cerrado la actuación con el '4 de 8'.