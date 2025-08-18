En el Bosc de la Marquesa

La Guardia Urbana de Tarragona identifica a 40 personas en un dispositivo contra el incivismo

El Ayuntamiento remarca el carácter "preventivo y disuasorio" del dispositivo, que ha culminado sin denuncias ni incidencias graves

NOTICIA | La Guardia Urbana de Tarragona activa un dispositivo para evitar actos incívicos en el Bosc de la Marquesa en plena ola de calor

Operativo policial conjunto, este jueves en el Bosc de la Marquesa.

Operativo policial conjunto, este jueves en el Bosc de la Marquesa. / Ayuntamiento de Tarragona

El Periódico

El Periódico

Tarragona
El dispositivo liderado por la Guardia Urbana de Tarragona que se inició el pasado jueves 14 de agosto y que ha estado activo durante este fin de semana en el Bosc de la Marquesa ha finalizado con cuarenta personas identificadas. No ha habido ninguna denuncia ni incidencia grave, "algo que remarca la importancia de este dispositivo como herramienta preventiva y disuasoria", señala el Ayuntamiento de Tarragona en un comunicado.

La actuación se ha realizado, como cada año, con la coordinación y participación de otros cuerpos de seguridad como los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil, los Agentes Rurales y el Guarda del Bosque de la Marquesa; y el principal objetivo del dispositivo es evitar actos incívicos en este espacio natural y las playas y calas de su entorno.

Durante los cuatro días del dispositivo, los agentes han controlado la zona para evitar posibles estacionamientos de vehículos en los accesos de las calas, acampadas, fiestas, fuegos y comportamientos incívicos. Años atrás, en esta zona de la ciudad se producían aglomeraciones y bastantes incidencias. Ahora, con la puesta en marcha de ese dispositivo policial anual, "el número de hechos delictivos se ha ido reduciendo cada año", rubrica la nota municipal.

