Sandra Ramos, concejal de Fiestas de Tarragona: "Sant Magí nos ayuda a concienciar sobre la importancia del agua"

Tarragona se encuentra en plena fiesta mayor de Sant Magí, desde el 8 de agosto y hasta este próximo martes 19 de agosto. La Arribada de l'Aigua del santo, el lunes, y la 'diada castellera', el martes, destacan como los actos más populares y masivos de una fiesta mayor pequeña pero muy sentida. Sandra Ramos, concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Tarragona, valora en conversación con EL PERIÓDICO el papel de las entidades y los cambios que se han aplicado en el calendario festivo para concienciar del buen uso del agua y para evitar actos con grandes aglomeraciones.

Con Sant Magí empieza un mes y medio, hasta Santa Tecla, en el que Tarragona acoge cientos de actos culturales, populares, conciertos y fiestas. ¿Cómo lo vive la ciudad?

Son muchos meses, de hecho, porque ya empezamos en mayo con Tarraco Viva y se alarga en verano con Sant Joan, el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales y el Festival del Camp de Mart, y que después de Santa Tecla alargamos con el Festival Sona Flamenc. La actividad no para nunca. Pero es lo que queremos, que la ciudad no pare, que respire actividad cultural todo el año.

¿Por qué las Fiestas de Sant Magí son tan especiales?

Sant Magí tiene su propia identidad, que la diferencia mucho de Santa Tecla. El agua es la protagonista, con la llegada del agua milagrosa, el 18 de agosto por la tarde, desde Sant Magí de la Brufaganya (Conca de Barberà). Esta peregrinación nos enlaza con otras muchas tradiciones, y hace que las fiestas tengan una particularidad mística y mágica que nos ayuda a explicar la importancia del agua en nuestras vidas. Que este año hayamos tenido lluvias en la primavera no quiere decir que el agua no sea un recurso escaso que se tiene que cuidar: es la base de la vida. Y Sant Magí es el contexto perfecto para hacer esta pedagogía.

Incluir a los niños y niños y darles protagonismo es uno de los grandes aciertos. Tenemos que garantizar que la tradición se mantenga y se transmita. Sandra Ramos

En este contexto, hace tres años se cambió el concepto de la Revetlla Remullada, el día 18 por la noche, donde se tiraban miles de litros de agua, por el de la Revetlla Il·luminada, que es una fiesta musical. ¿Se plantean recuperar el anterior formato?

Estamos convencidos en no recuperarlo, porque el legado que nos dejan las Fiestas de Sant Magí es la importancia del agua para nuestra sociedad y para la propia vida. El cambio es muy positivo; para empezar, era una tradición de los años 90, era bastante reciente. Creo que la Remullada tuvo su recorrido y que ahora necesitaba transformarse. Hemos mantenido los elementos icónicos del Càntir, la Petxina Peregrina, la Síndria y el Carro, y la noche del 18 de agosto la plaza del Rey está a reventar igual que hace años, y también la plaza de la Font. Antes, el hecho de celebrar el agua se entendía como la Remullada, y ahora celebrar el agua es precisamente entender la necesidad de preservarla.

Gegants de Tarragona realizando un pasacalles por el centro de la ciudad / Alejandro Navarro

El programa tiene infinidad de actos para todos los públicos. ¿Con qué actos se queda usted?

Con la Arribada de l'Aigua, donde está la subida de los carros por la Baixada de la Pescateria. Es aquella emoción de llegar al Portal del Carro, con los 'pilars' de las 'colles castelleres', es una tradición muy bonita, cuando ves a la gente que va a comprar el cántaro y la mida. Pero también me quedo con la parte más festiva y musical, que es interesante porque podemos diversificar con estilos y lugares para que todo el mundo viva la fiesta como quiera.

Precisamente, la novedad de este año es en la Arribada, con la recuperación del carro de Sant Magí de los niños.

Se había dejado de hacer porque lo organizaban los vecinos del Portal del Carro, y cada vez quedan menos. Pero era un acto que implicaba a los niños y por eso es una tradición bonita: un niño que va caracterizado de Sant Magí, acompañado por otros otros niños y niñas... Pero para que sea bonito se tiene que hacer bien. Ahora se ha hecho de la mano de los Amics de la Part Alta, los Portadors de l'Aigua y los vecinos del Portal del Carro que quedan. Incluir a los niños y niñas y darles protagonismo es uno de los grandes aciertos, porque tenemos que garantizar que la tradición se mantenga y se transmita. Ellos serán quienes tendrán que montar las fiestas en un futuro y los que estarán al frente de las entidades.

El associacionismo nos ayuda a luchar contra los discursos de odio que van en contra de crear comunidad. Y las entidades populares son el escenario perfecto para trabajar la integración. Sandra Ramos

Mirando el programa, la mayoría de actos los organizan las entidades, cosa que ya pasa habitualmente para Sant Magí.

Todo el que hacemos, desde el Carnaval, Semana Santa, las fiestas mayores y de barrio, todo es gracias a las entidades. En un mundo donde la tendencia es aislarse tenemos que potenciar el asociacionismo. Esto nos ayuda a luchar contra los discursos de odio que van en contra de crear comunidad. Y las entidades populares, igual que las deportivas, son el escenario perfecto para trabajar la integración y las redes de comunidad que necesitamos. Y sí, el programa está plagado de actividades que proponen las entidades, que la administración no podríamos hacer de no ser por ellos. Es su manera de transmitir el amor por la ciudad.

En términos de masificación, Sant Magí cae en agosto y normalmente muchos turistas llenan la ciudad estos días. Hay actos, como la 'diada castellera' del día 19, donde no cabe nadie más. ¿Qué se ha hecho para evitar escenarios como este?

A la 'diada castellera' de Sant Magí garantizamos que las 'collas castelleras' tengan el espacio para entrar en la plaza, desplazarse y actuar. Más allá de esto, la plaza de les Cols es complicada, no la haremos más grande. Pero esto también forma parte del encanto de la fiesta: es muy querida por todas las 'collas'. También hemos preparado un dispositivo especial de seguridad por las fiestas. Y, en todo caso, las nuestras no son unas fiestas especialmente masificadas: tenemos gente de Tarragona y, en menor medida, del resto de Catalunya, pero no viene mucha gente de fuera.