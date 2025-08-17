Muere Ferran Sánchez Camins, exconcejal del PSC del Ayuntamiento de Tarragona

El Ayuntamiento de Tarragona ha expresado este domingo sus condolencias por el fallecimiento del exconcejal del PSC en el Ayuntamiento de Tarragona entre 1983 y 1999 Ferran Sánchez Camins.

A través de una nota de prensa y de sus redes sociales, el consistorio ha informado de la muerte de quien también fue presidente de la Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona SA, EMATSA, entre 2007 y 2011, y vicepresidente del Nàstic.

"El consistorio quiere hacer llegar su profundo pésame a familiares y amigos y recuerda su trayectoria a nivel municipal", ha señalado el ayuntamiento.

De 1983 a 1989, Sánchez formó parte del gobierno del primer alcalde democrático de Tarragona, Josep Maria Recasens, al frente de áreas como Guardia Urbana, Medio Ambiente y Personal.