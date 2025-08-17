Óbito
Muere Ferran Sánchez Camins, exconcejal del PSC del Ayuntamiento de Tarragona
Formó parte del gobierno del primer alcalde democrático de Tarragona, Josep Maria Recasens, entre 1983 y 1989
El Ayuntamiento de Tarragona ha expresado este domingo sus condolencias por el fallecimiento del exconcejal del PSC en el Ayuntamiento de Tarragona entre 1983 y 1999 Ferran Sánchez Camins.
A través de una nota de prensa y de sus redes sociales, el consistorio ha informado de la muerte de quien también fue presidente de la Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona SA, EMATSA, entre 2007 y 2011, y vicepresidente del Nàstic.
"El consistorio quiere hacer llegar su profundo pésame a familiares y amigos y recuerda su trayectoria a nivel municipal", ha señalado el ayuntamiento.
De 1983 a 1989, Sánchez formó parte del gobierno del primer alcalde democrático de Tarragona, Josep Maria Recasens, al frente de áreas como Guardia Urbana, Medio Ambiente y Personal.
