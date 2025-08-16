En Les Gavarres
Detenido un conductor por provocar dos accidentes en Tarragona y huir sin atender a las víctimas
El infractor provocó dos siniestros y los Mossos lograron identificarlo porque uno de los afectados anotó la matrícula del vehículo
Los Mossos d'Esquadra detuvieron este pasado miércoles a un conductor por haber provocado presuntamente un accidente grave en Tarragona y huir del lugar de los hechos sin auxiliar a las víctimas. El arrestado tiene 28 años y se le acusa de haber cometido los presuntos delitos de lesiones por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente.
La policía ha explicado que los hechos ocurrieron el domingo pasado hacia las 21:30 horas en la carretera T-11 y en la rotonda de Les Gavarres, donde se encaderaron dos accidentes de tráfico casi simultáneos. En el primer siniestro, dos coches se rozaron cuando circulaban por la T-11 en dirección a Tarragona. Al llegar a la rotonda, el vehículo del detenido entró por la izquierda invadiendo una zona donde está prohibida la circulación y colisionó con el vehículo que circulaba correctamente.
Pese al siniestro, el conductor siguió circulando y escapó del lugar, según informan los Mossos. El cuerpo cuenta que el conductor del otro vehículo intentó seguirlo, pero le perdió la pista cuando tomaba el camino hacia la salida de la AP-7. La víctima desistió pero tomó nota de la matrícula del coche que huía.
En su escapada, el vehículo infractor causó otro accidente. Sucedió al acceder a gran velocidad en la rotonda de Les Gavarres, donde chocó con una motocicleta que circulaba correctamente.
En un depósito de grúas
Los mossos asistieron a las víctimas al llegar al lugar del segundo accidente a la espera de los técnicos del SEM. Los agentes pudieron recuperar el retrovisor y alguna otra pieza del vehículo huido.
Con la información facilitada por la víctima del primer accidente, además de otras gestiones, la policía pudo identificar al infractor. También averiguaron que el vehículo se encontraba en el depósito de una empresa de grúas situada en el Baix Penedès.
Los mossos constataron que las piezas recogidas en el lugar del accidente correspondían con las del vehículo investigado. Los daños que el turismo presentaba coincidían con los daños causados por ambos accidentes.
Una vez identificado el conductor, le citaron en dependencias policiales de Tarragona. El detenido pasó el jueves a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.
