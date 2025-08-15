Sucesos
Seis heridos, cinco por arma blanca, en una pelea multitudinaria en Amposta (Tarragona)
Al detenido, un hombre de 40 años, se le acusa de tentativa de homicidio
Detienen a un joven de 18 años como autor de dos robos con violencia e intimidación en Reus
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 40 años que presuntamente hirió con arma blanca a cinco personas en el transcurso de una pelea multitudinaria que tuvo lugar este jueves en Amposta, en el marco de la celebración de sus fiestas patronales. Otra persona resultó herida por un golpe, según informa la prensa local.
La pelea se produjo este jueves sobre las 06:00 horas en el paseo del Canal Marítimo de la capital del Montsià, donde se celebraban diversas actividades de las fiestas mayores, y la detención del hombre, que está acusado de los delitos de tentativa de homicidio y de lesiones, se materializó hacia las 19:30 horas.
Los agentes de la Unidad de investigación de la policía en Amposta lograron identificar al autor de las agresiones, localizarle y detenerle horas después de la reyerta, han informado los Mossos.
Por el momento se desconocen los motivos de la pelea multitudinaria, en la que participaron dos grupos de personas, y el estado de los seis heridos. Uno de los delitos de los que se acusa al detenido es tentativa de homicidio debido a la gravedad de las heridas infringidas.
El arrestado pasará a disposición judicial en las próximas horas mientras los Mossos continúan las investigaciones y no descartan más detenciones de personas que participaron en el tumulto.
- Por qué el juez Hurtado denegó el informe que pidió el fiscal general sobre el borrado periódico de su teléfono móvil
- El metro de Barcelona retirará más de 700 máquinas de venta de tarjetas para evitar ciberdelitos
- Calor intenso y lluvia: el aviso del Meteocat para Catalunya
- Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
- Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
- Este es el mamífero más pequeño del mundo, y vive en España
- Los audios que Koldo se autoenviaba para interceder en Carreteras: 'Tengo que conseguir una reunión para los amigos
- La ETT que contrató al temporero fallecido en Alcarràs dice que fue un 'accidente laboral' por 'golpe de calor