Sucesos

Seis heridos, cinco por arma blanca, en una pelea multitudinaria en Amposta (Tarragona)

Al detenido, un hombre de 40 años, se le acusa de tentativa de homicidio

Detienen a un joven de 18 años como autor de dos robos con violencia e intimidación en Reus

Un coche de los Mossos d'Esquadra

Un coche de los Mossos d'Esquadra / David Zorrakino

EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 40 años que presuntamente hirió con arma blanca a cinco personas en el transcurso de una pelea multitudinaria que tuvo lugar este jueves en Amposta, en el marco de la celebración de sus fiestas patronales. Otra persona resultó herida por un golpe, según informa la prensa local.

La pelea se produjo este jueves sobre las 06:00 horas en el paseo del Canal Marítimo de la capital del Montsià, donde se celebraban diversas actividades de las fiestas mayores, y la detención del hombre, que está acusado de los delitos de tentativa de homicidio y de lesiones, se materializó hacia las 19:30 horas.

Los agentes de la Unidad de investigación de la policía en Amposta lograron identificar al autor de las agresiones, localizarle y detenerle horas después de la reyerta, han informado los Mossos.

Por el momento se desconocen los motivos de la pelea multitudinaria, en la que participaron dos grupos de personas, y el estado de los seis heridos. Uno de los delitos de los que se acusa al detenido es tentativa de homicidio debido a la gravedad de las heridas infringidas.

El arrestado pasará a disposición judicial en las próximas horas mientras los Mossos continúan las investigaciones y no descartan más detenciones de personas que participaron en el tumulto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Por qué el juez Hurtado denegó el informe que pidió el fiscal general sobre el borrado periódico de su teléfono móvil
  2. El metro de Barcelona retirará más de 700 máquinas de venta de tarjetas para evitar ciberdelitos
  3. Calor intenso y lluvia: el aviso del Meteocat para Catalunya
  4. Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
  5. Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
  6. Este es el mamífero más pequeño del mundo, y vive en España
  7. Los audios que Koldo se autoenviaba para interceder en Carreteras: 'Tengo que conseguir una reunión para los amigos
  8. La ETT que contrató al temporero fallecido en Alcarràs dice que fue un 'accidente laboral' por 'golpe de calor

Seis heridos, cinco por arma blanca, en una pelea multitudinaria en Amposta (Tarragona)

Seis heridos, cinco por arma blanca, en una pelea multitudinaria en Amposta (Tarragona)

La princesa heredera de Tailandia, con una grave infección tras 32 meses hospitalizada

La princesa heredera de Tailandia, con una grave infección tras 32 meses hospitalizada

Tolvaneras o remolinos de polvo: los pequeños tornados que se pueden ver en la zona quemada en Teresa de Cofrentes

Tolvaneras o remolinos de polvo: los pequeños tornados que se pueden ver en la zona quemada en Teresa de Cofrentes

El verano de 2025 bate récords de calor y expone la urgencia climática en Europa

El verano de 2025 bate récords de calor y expone la urgencia climática en Europa

Alemania mantuvo 46 millones de personas empleadas en el segundo trimestre de 2025

Alemania mantuvo 46 millones de personas empleadas en el segundo trimestre de 2025

¿Qué centros comerciales abren hoy 15 de agosto en Barcelona y resto de Catalunya?

¿Qué centros comerciales abren hoy 15 de agosto en Barcelona y resto de Catalunya?

La Junta de Extremadura confirma que aún quedan vecinos en la localidad de Cabezabellosa que se niegan a abandonar el pueblo

La Junta de Extremadura confirma que aún quedan vecinos en la localidad de Cabezabellosa que se niegan a abandonar el pueblo

La crema reafirmante que más recomiendan los dermatólogos para acabar con la flacidez de la piel

La crema reafirmante que más recomiendan los dermatólogos para acabar con la flacidez de la piel