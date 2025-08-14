Tarragona reabre el tráfico del paseo marítimo tras las obras de demolición de la plataforma del Miracle

El entorno de la playa del Miracle de Tarragona recupera progresivamente la normalidad, tras meses de actuaciones y excepciones. La plataforma de hormigón desapareció hace casi tres meses tras un largo proceso del Ayuntamiento de Tarragona para derrumbarla, y tras unas semanas más de obras en la zona, este jueves se ha reabierto el tráfico del paseo marítimo y la playa más urbana de la ciudad recupera la imagen que tenía hace más de 24 años.

El consistorio ha informado esta mañana que se reabría la circulación de vehículos y el carril bici del paseo marítimo Rafael de Casanova, concretamente en el tramo entre el Fortí de Sant Jordi y la calle Mestre Benaiges. Este tramo estaba afectado por las obras de demolición de la plataforma y de retirada de escombros desde el pasado mes de abril.

A finales de mayo concluyó la demolición de la estructura, con lo que el entorno recuperaba un paisaje que no tenía desde el 2001, cuando se inauguró la plataforma. Tres meses más tarde y tras la retirada de las runas, ahora solo queda perimetrado el espacio que había ocupado antiguamente la estructura, pero el tráfico ya se ha reabierto. El Ayuntamiento indica que esta situación se alargará "hasta la recepción de la obra".

Empieza a cerrarse, de esta forma, un largo capítulo de la playa del Miracle de Tarragona, con una plataforma de varias toneladas de hormigón que permanecía con los accesos cerrados preventivamente por seguridad desde 2013. Varios gobiernos municipales han intentado sin éxito retirarla del mapa marítimo de la ciudad, hasta que el éxito ha llegado este 2025. En paralelo, el consistorio está trabajando en el proyecto de renaturalización y de recuperación del espacio: una apuesta que es "la mayor inversión económica realizada hasta el momento en favor del medio ambiente", y que tiene el objetivo de recuperar los hábitats litorales y su biodiversidad, según apuntaban el concejal de Medio Ambiente, Guillermo García, y el alcalde, Rubén Viñuales.