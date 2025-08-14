Sociedad
Tarragona reabre el tráfico del paseo marítimo tras las obras de demolición de la plataforma del Miracle
Ahora el Ayuntamiento trabaja el proceso de renaturalización del entorno
EN MAYO | Tarragona ya luce la playa del Miracle sin la plataforma de 12.000 toneladas de hormigón
UN LARGO PROCESO | Las claves del culebrón de la plataforma del Miracle de Tarragona, la obra eterna
Jan MagarolasJan Magarolas
Periodista. He trabajado para medios locales en Tarragona como 'freelance': 'Diari de Tarragona', 'Diari Més' y, en el ámbito cultural, en las revistas 'Fet a Tarragona' y 'NW Revista de Reus'.
El entorno de la playa del Miracle de Tarragona recupera progresivamente la normalidad, tras meses de actuaciones y excepciones. La plataforma de hormigón desapareció hace casi tres meses tras un largo proceso del Ayuntamiento de Tarragona para derrumbarla, y tras unas semanas más de obras en la zona, este jueves se ha reabierto el tráfico del paseo marítimo y la playa más urbana de la ciudad recupera la imagen que tenía hace más de 24 años.
El consistorio ha informado esta mañana que se reabría la circulación de vehículos y el carril bici del paseo marítimo Rafael de Casanova, concretamente en el tramo entre el Fortí de Sant Jordi y la calle Mestre Benaiges. Este tramo estaba afectado por las obras de demolición de la plataforma y de retirada de escombros desde el pasado mes de abril.
A finales de mayo concluyó la demolición de la estructura, con lo que el entorno recuperaba un paisaje que no tenía desde el 2001, cuando se inauguró la plataforma. Tres meses más tarde y tras la retirada de las runas, ahora solo queda perimetrado el espacio que había ocupado antiguamente la estructura, pero el tráfico ya se ha reabierto. El Ayuntamiento indica que esta situación se alargará "hasta la recepción de la obra".
Empieza a cerrarse, de esta forma, un largo capítulo de la playa del Miracle de Tarragona, con una plataforma de varias toneladas de hormigón que permanecía con los accesos cerrados preventivamente por seguridad desde 2013. Varios gobiernos municipales han intentado sin éxito retirarla del mapa marítimo de la ciudad, hasta que el éxito ha llegado este 2025. En paralelo, el consistorio está trabajando en el proyecto de renaturalización y de recuperación del espacio: una apuesta que es "la mayor inversión económica realizada hasta el momento en favor del medio ambiente", y que tiene el objetivo de recuperar los hábitats litorales y su biodiversidad, según apuntaban el concejal de Medio Ambiente, Guillermo García, y el alcalde, Rubén Viñuales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Por qué el juez Hurtado denegó el informe que pidió el fiscal general sobre el borrado periódico de su teléfono móvil
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
- Telecinco ampliará ‘El programa de Ana Rosa’ a partir de septiembre: así quedan las nuevas mañanas de Telecinco sin Joaquín Prat
- La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
- Los audios de un guardia que pidió ayuda a Koldo para conseguir el traslado a una embajada: 'Lo que te mando tú lo repartes como quieras, la mayor parte para ti
- Estás poniendo mal el aire acondicionado todo el verano: la OCU explica los errores que todos cometemos cuando encendemos este aparato
- Muere una niña de seis años tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de València