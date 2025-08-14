Sociedad

Tarragona reabre el tráfico del paseo marítimo tras las obras de demolición de la plataforma del Miracle

Ahora el Ayuntamiento trabaja el proceso de renaturalización del entorno

EN MAYO | Tarragona ya luce la playa del Miracle sin la plataforma de 12.000 toneladas de hormigón

UN LARGO PROCESO | Las claves del culebrón de la plataforma del Miracle de Tarragona, la obra eterna

La playa del Miracle de Tarragona, ya sin la plataforma de hormigón y recuperando la normalidad.

La playa del Miracle de Tarragona, ya sin la plataforma de hormigón y recuperando la normalidad. / Ayuntamiento de Tarragona

Jan Magarolas

Jan Magarolas

TARRAGONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El entorno de la playa del Miracle de Tarragona recupera progresivamente la normalidad, tras meses de actuaciones y excepciones. La plataforma de hormigón desapareció hace casi tres meses tras un largo proceso del Ayuntamiento de Tarragona para derrumbarla, y tras unas semanas más de obras en la zona, este jueves se ha reabierto el tráfico del paseo marítimo y la playa más urbana de la ciudad recupera la imagen que tenía hace más de 24 años.

El consistorio ha informado esta mañana que se reabría la circulación de vehículos y el carril bici del paseo marítimo Rafael de Casanova, concretamente en el tramo entre el Fortí de Sant Jordi y la calle Mestre Benaiges. Este tramo estaba afectado por las obras de demolición de la plataforma y de retirada de escombros desde el pasado mes de abril.

A finales de mayo concluyó la demolición de la estructura, con lo que el entorno recuperaba un paisaje que no tenía desde el 2001, cuando se inauguró la plataforma. Tres meses más tarde y tras la retirada de las runas, ahora solo queda perimetrado el espacio que había ocupado antiguamente la estructura, pero el tráfico ya se ha reabierto. El Ayuntamiento indica que esta situación se alargará "hasta la recepción de la obra".

Noticias relacionadas y más

Empieza a cerrarse, de esta forma, un largo capítulo de la playa del Miracle de Tarragona, con una plataforma de varias toneladas de hormigón que permanecía con los accesos cerrados preventivamente por seguridad desde 2013. Varios gobiernos municipales han intentado sin éxito retirarla del mapa marítimo de la ciudad, hasta que el éxito ha llegado este 2025. En paralelo, el consistorio está trabajando en el proyecto de renaturalización y de recuperación del espacio: una apuesta que es "la mayor inversión económica realizada hasta el momento en favor del medio ambiente", y que tiene el objetivo de recuperar los hábitats litorales y su biodiversidad, según apuntaban el concejal de Medio Ambiente, Guillermo García, y el alcalde, Rubén Viñuales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Por qué el juez Hurtado denegó el informe que pidió el fiscal general sobre el borrado periódico de su teléfono móvil
  2. Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
  3. Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
  4. Telecinco ampliará ‘El programa de Ana Rosa’ a partir de septiembre: así quedan las nuevas mañanas de Telecinco sin Joaquín Prat
  5. La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
  6. Los audios de un guardia que pidió ayuda a Koldo para conseguir el traslado a una embajada: 'Lo que te mando tú lo repartes como quieras, la mayor parte para ti
  7. Estás poniendo mal el aire acondicionado todo el verano: la OCU explica los errores que todos cometemos cuando encendemos este aparato
  8. Muere una niña de seis años tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de València

La Guardia Urbana de Tarragona activa un dispositivo para evitar actos incívicos en el Bosc de la Marquesa en plena ola de calor

La Guardia Urbana de Tarragona activa un dispositivo para evitar actos incívicos en el Bosc de la Marquesa en plena ola de calor

La Premier League se lo lleva todo: 2.389 millones en fichajes, como el resto de grandes ligas juntas

La Premier League se lo lleva todo: 2.389 millones en fichajes, como el resto de grandes ligas juntas

Casa Tarradellas aumenta su facturación en 2024 en casi un 9% y supera los 1.501 millones de euros

Casa Tarradellas aumenta su facturación en 2024 en casi un 9% y supera los 1.501 millones de euros

La bebida detox que estimula una pérdida de peso como la del Ozempic

La bebida detox que estimula una pérdida de peso como la del Ozempic

Los socorristas de Barcelona protestan en Bogatell en su 14 día de huelga y denuncian la falta de una mediación efectiva

Los socorristas de Barcelona protestan en Bogatell en su 14 día de huelga y denuncian la falta de una mediación efectiva

La Generalitat reforzará las inspecciones en el campo tras la muerte por calor de un temporero en Lleida

La Generalitat reforzará las inspecciones en el campo tras la muerte por calor de un temporero en Lleida

Los socorristas de Barcelona continúan su protesta en la playa de Bogatell, en el decimocuarto día de huelga.

Los socorristas de Barcelona continúan su protesta en la playa de Bogatell, en el decimocuarto día de huelga.

Tarragona reabre el tráfico del paseo marítimo tras las obras de demolición de la plataforma del Miracle

Tarragona reabre el tráfico del paseo marítimo tras las obras de demolición de la plataforma del Miracle