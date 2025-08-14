Puente de agosto
La Guardia Urbana de Tarragona activa un dispositivo para evitar actos incívicos en el Bosc de la Marquesa en plena ola de calor
La actuación policial quiere impedir actuaciones ilegales, como las acampadas, el fuego y la pirotecnia
UNIVERSIDAD | La URV quiere garantizar la conservación del Bosc de la Marquesa de Tarragona con la planificación de su uso público
Este jueves la Guàrdia Urbana de Tarragona ha activado un dispositivo policial de seguridad y control para evitar posibles actos incívicos en el entorno del Bosc de la Marquesa, de alto valor natural y patrimonial. La acción, que se alargará hasta este domingo, 17 de agosto, se realiza en motivo del puente de agosto y en plena ola de calor en Catalunya, en coordinación con otros cuerpos de seguridad: Mossos d'Esquadra, Guardia Civil, Agents Rurals y el propio guarda del Bosc de la Marquesa.
Según apuntan conjuntamente desde el Ayuntamiento de Tarragona y la Guardia Civil, el principal objetivo del dispositivo "es prevenir y sancionar el estacionamiento indebido a los accesos de las calas del bosque, evitar acampadas y pernoctaciones ilegales, el encendido de fuegos y el uso de material pirotécnico y controlar la presencia de perros y de conductas incívicas que puedan afectar a la naturaleza". El dispositivo también se centra en informar a los usuarios del Bosc de la Marquesa sobre la normativa vigente y realizar actuaciones de carácter pedagógico y disuasorio.
Un alto valor ambiental y paisajístico
El Bosc de la Marquesa es uno de los espacios naturales incluidos en el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) de Tarragona, que son lugares con un elevado valor ambiental y paisajístico. Durante determinadas festividades, diferentes espacios naturales de la ciudad (en especial, el Bosc de la Marquesa y las calas y playas de su entorno) ha sido, tradicionalmente, un punto de concentración de personas que pernoctan o hacen acampadas, muchas veces fuera del marco legal.
Sin embargo, en los últimos años se ha constatado una clara bajada en cuanto a la afluencia, las pernoctaciones y el encendido de fuegos. Desde el Ayuntamiento apuntan que esto se puede deber "al trabajo preventivo y de los dispositivos sostenidos en el tiempo que se han desplegado".
