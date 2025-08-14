Sucesos

Detienen a un joven de 18 años como autor de dos robos con violencia e intimidación en Reus

El hombre fue arrestado por los Mossos d'Esquadra y tiene más de manantial antecedentes policiales

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra / Europa Press

ACN

ACN

Los Mossos d'Esquadra detuvieron, el pasado martes 12 de agosto a Reus, a un hombre de 18 años como presunto autor de dos robos con violencia e intimidación, y a una menor por su participación en uno de estos hechos. El individuo, con más de diez antecedentes policiales, ha pasado este jueves a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus.

El primer robo se produjo a las 16.25 horas del 12 de agosto, cuando el hombre y la menor, que circulaban con patinete, siguieron a una mujer de edad avanzada y él intentó arrancarle con violencia el collar de oro. La víctima sufrió heridas pero no consiguieron sustraerle la joya.

Un agente de los Mossos d'Esquadra fuera de servicio, que presenció los hechos, inició la persecución de la pareja y avisó a la policía. La menor fue detenida en el mismo lugar, mientras que el hombre huyó a pie.

A las 19.30 horas del mismo día, en la calle Ample de la capital del Baix Camp, el mismo hombre arrancó con violencia el collar de oro a otra mujer mayor, causándole lesiones, y huyó. Las descripciones de las víctimas y la información recogida por el agente fuera de servicio permitieron a los investigadores localizarlo horas después a la estación de tren de Reus, donde fue arrestado como presunto autor de los dos robos.

