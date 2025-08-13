Economía
El Port de Tarragona invertirá cerca de 1 millón de euros en su mayor planta fotovoltaica
La instalación producirá parte de la demanda eléctrica del puerto y ayudará a reducir la dependencia de otras fuentes
El Port de Tarragona invertirá cerca de un millón de euros en la instalación de la planta de generación de energía solar fotovoltaica "más grande que ha impulsado hasta el momento" la Autoritat Portuària de Tarragona (APT), según han revelado este miércoles. Está previsto que la nueva instalación se ubique en el muelle de Castella, y permitirá sumar 600 kW de potencia nominal de origen verde y autogenerado por el APT.
Con la nueva planta fotovoltaica, el Port de Tarragona hace "un importante avance en materia de descarbonización y autonomía energética y contribuye al cumplimiento del Pacto Verde Europeo", según señalan desde la APT. Esta actuación, que todavía no está licitada, ha recibido financiación del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
La nueva instalación fotovoltaica ocupará una superficie total de 4.500 m2 y, en cada una de las tres naves se colocarán dos inversores de 100 kW y un contador, por lo que cada edificación generará una potencia nominal de 200 kW. La planta funcionará en régimen de autoconsumo con excedentes y la energía generada cubrirá parte de la demanda eléctrica derivada de la actividad diaria del puerto, ayudando a reducir la dependencia de fuentes convencionales.
El proyecto, que está presupuestado por un importe total de 989.968,48 euros (IVA incluido), incluye la colocación de placas solares, estructuras metálicas de soporte, inversores, conexión a la red interna de baja tensión y sistemas de monitorización y protección, siguiendo las normativas vigentes de seguridad y eficiencia energética.
La ubicación de las nuevas instalaciones
Serán las naves A, B y C del muelle de Castella las que acogerán la nueva instalación. Se encuentran ubicadas entre el vial norte del muelle, junto al río Francolí, y actualmente acogen los talleres y almacenes de la APT y del Centro de Estudios Marítimos y de Actividades del Puerto de Tarragona.
Estas naves disponen de la mayor superficie de cubierta del conjunto de edificios de los que dispone la APT, por lo que se convertirán "en la mayor planta fotovoltaica promovida" por el Port de Tarragona.
