Reus celebrará las fiestas de Misericòrdia 2025 entre el 21 y el 25 de septiembre con actos musicales y populares

Este martes Reus ha presentado el cartel y el programa de las Festes de la Mare de Déu de Misercòrdia, en el cual la música tiene un papel protagonista y dónde tampoco faltan los actos tradicionales y otros que ya se han convertido en habituales. La alcaldesa de la ciudad, Sandra Guaita, ha destacado que se trata de un programa “cargado de propuestas de calle, festivas y para todos los gustos”. La fiesta mayor de la patrona de Reus se celebrará del 21 al 25 de septiembre.

La música, protagonista

Entre las propuestas musicales y previas a las fiestas, hay que destacar la segunda edición del Festival Revers de música indie, el viernes 12 de septiembre en La Palma. “El festival continúa con fuerza con un cartel que incluye formaciones de nuestra casa y de más allá que vienen a la ciudad a presentar su propuesta”, ha explicado David Fernàndez, uno de los organizadores. Los grupos que se podrán ver este año son Dijous Taekwondo, Angeladorrrm, Roko Banana, Joan Colomo y DJ Fania. La entrada es gratuita.

El viernes 19 en la plaza de la Llibertat tendrá lugar el concierto de fiestas con Dr. Prats, Lluís Sánchez y un DJ. Al día siguiente, en el mismo espacio, habrá un grupo de versiones y un DJ, organizado por los Xiquets de Reus, mientras que el domingo 21 será el turno de la cantada de habaneras.

En cuanto a las verbenas del día 24 por la noche, por un lado, habrá la Copla Orquesta Montgrins en la plaza de Anton Borrell y, por otra, la Revetlla Jove con Mano’s Rock y la banda de versiones Blú. También hay que destacar que se recupera el festival Reggus en La Palma. “El programa incluye más de 150 actas y mantiene una estructura que combina los actos más tradicionales con las actividades que organizan los colectivos y entidades de la ciudad”, ha explicado el concejal de Cultura de Reus, Daniel Recasens.

También actos populares y tradicionales

El programa incluye los actos tradicionales alrededor del Santuari de Misericòrdia como el Rosari de Torxes, la Baixada de los elementos festivos por la mañana o la Baixada dels Diables y los elementos de fuego por la tarde, o la 24a Trobada de Gegants, la 'diada castellera de Misericòrdia o el 59º Aplec Baix Camp. También actos ya habituales, como el Concurs de Masclet o el Ball de Sant Miquel. Paralelamente, también habrá espacio para las 'cercaviles' y los vermuts como el Vermulet, la Cucafesta, el Corre-escates o el Vermut Rumbero.

Como novedad de este año, el programa incluye el acto de los Tres Tombs. Las inclemencias meteorológicas comportaron su suspensión el 9 y 23 de marzo, y ahora finalmente tendrá lugar el 21 de septiembre por la mañana.

Las Fiestas de la Mare de Déu de Misericòrdia se abren oficialmente con la Entrega de los Galardones de la Ciudad, un acto que se hará en el Salón de Plenos el día 19 de septiembre y que es un homenaje público a la sociedad civil de Reus. Las Menciones honoríficas Municipales de este año se otorgarán al Institut Salvador Vilaseca, la Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus, el Club Esportiu Costa Daurada de Reus, y también a Pere Prats Sobrepere y Jordi Salas Salvadó.

Sobre el cartel

El cartel de este año es el instante en el que el Ball de Diables enciende las antorchas, pintado con acuarelas y obra de Teresa Llorach, graduada en Artes Aplicadas, en la especialidad de pintura, en la Escuela de Arte y Diseño de la Diputación de Tarragona. La artista ha explicado que hizo diferentes dibujos que representan momentos de la fiesta y que finalmente se decantó por el de los Diables.

"Con el lenguaje de la acuarela he intentado traducir este instante en color y fuerza. Cada pincelada está hecha pensando en la tradición, el ritual, la energía colectiva que nos hace sentir unidos. Un momento que conecta generaciones", ha descrito Llorach.