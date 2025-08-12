Sant Magí prende la mecha festiva en Tarragona: tradición viva, castells y música

Cada agosto, Tarragona se llena de vida para celebrar Sant Magí, una de sus fiestas más queridas y con más personalidad. Más que una tradición local, es una experiencia que une historia, cultura popular y espíritu festivo, lo que se traduce en la ocasión perfecta para redescubrir la ciudad desde dentro, de forma vibrante y participativa.

Del 8 al 19 de agosto, la música, els castells y las verbenas volverán a ser protagonistas en la ciudad, con un programa de actividades que combinará tradición con modernidad, y que llenará todos los barrios de la capital del Tarragonès de cultura.

'Pilars' realizados por las 'colles castelleres' de Tarragona en la llegada del agua / Alejandro Navarro

Música y actividades familiares

A lo largo de 12 días, la ciudad entera se transformará. Una de las propuestas con más éxito es la de los conciertos gratuitos al aire libre. Este año, el Ajuntament de Tarragona ha invitado a artistas como Kidd Keo, Julieta, Tulsa o Mama Dousha, que harán vibrar a todo el público asistente.

Los más pequeños también podrán disfrutar de varios actos, como el festival iMAGInada en el Camp de Mart con actividades familiares y cooperativas, y verbenas para todos los públicos, desde la familiar a la Revetlla Il·luminada o las de las colles castelleres.

La verbena familiar de Sant Magí / Ajuntament de Tarragona

Tradición e historia

La vinculación de este santo con Tarragona se remonta a inicios del siglo IV. La leyenda de Sant Magí habla de un ermitaño que vivió durante 30 años en una cueva de Sant Magí de la Brufaganya. Cuando los soldados romanos fueron a matarlo, dio un golpe en el suelo e hizo brotar agua en plena sequía, creando el nacimiento del río Gaià. Ese gesto milagroso sigue presente hoy en la fiesta, con la llegada de los portadores desde el santuario del Llorito y el tradicional reparto del agua "milagrosa" por la ciudad.

Además, este año se recupera la emblemática carroza de Sant Magí, que acompañará a los portadores del agua en su llegada desde la Brufaganya, junto al tradicional Seguici Popular, formado por manifestaciones culturales y tradicionales del Ajuntament de Tarragona, como los Gegantons Negritos o los Bastoners de l'Esbart Santa Tecla, que este año celebrará su 50 aniversario con una actuación especial.

Sant Magí es historia, música, gastronomía, emoción y comunidad. Una fiesta que crece con quien la vive. Para consultar la programación completa, accede a la página web oficial de las fiestas y ven a vivir Sant Magí, Tarragona te espera.