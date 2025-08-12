Sucesos

Detenido un joven de Montblanc por un presunto homicidio de hace dos años

Los hechos ocurrieron en octubre de 2023, cuando otro joven de 25 años fue hallado muerto con signos de violencia

Vehículo de los Mossos d'Esquadra

Vehículo de los Mossos d'Esquadra / Europa Press

Los Mossos d'Esquadra han detenido, este martes, a un joven en Montblanc, acusado de un presunto delito de homicidio a otro joven, por unos hechos que ocurrieron hace casi dos años en la capital de la Conca de Barberà. El joven, de 22 años, se encuentra actualmente en prisión.

Según ha avanzado el medio local Nova Conca, en octubre de 2023 un vecino de 25 años de Montblanc fue hallado muerto en una vivienda de la población con signos de violencia. Tras dos días desaparecido, la familia de la víctima avisó a la policía, que solo pudo decretar el fallecimiento. La División de Investigación Criminal de la Regió Policial del Camp de Tarragona de los Mossos d'Esquadra se encargaron inicialmente de la investigación.

Ahora, el juzgado de Valls ha decretado el ingreso a prisión de un joven de 22 años, también de Montblanc, de forma provisional comunicada y sin fianza, presuntamente relacionado con los hechos de hace casi dos años. Es la única detención que se ha efectuado, hasta el momento, en este caso de homicidio.

Este presunto asesinato causó un gran impacto en la población de Montblanc, debido a la edad del joven fallecido y a las causas del suceso. Ese mismo octubre de 2023, el ayuntamiento convocó un minuto de silencio en el que participó un gran número de amigos y familiares del joven, entre otros vecinos de Montblanc.

